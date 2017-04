Mit Können den Hang hinunter Beim Aktionstag auf der Mountainbike-Strecke an den Klosterwiesen wurde den Teilnehmern Wissenswertes weitergegeben.

Unter Anleitung von Jens Böber (links) fährt Fynn mit dem Fahrrad eine Steilstrecke hinunter und umfährt dabei noch einige Hindernisse. Böber von der Abteilung Radsport des Döbelner SC betreibt den Sport auf dem Mountainbike seit vielen Jahren wettkampfmäßig. Beim Aktionstag auf der Mountainbike-Strecke an den Klosterwiesen gab der Sportler am Sonntag sein Wissen an die Teilnehmer weiter. Wie bremst man richtig, ohne über den Lenker abzusteigen? Wie umfährt man Hindernisse? Wie bewegt man sein Fahrrad im Gelände? Diese Grundlagen waren vor allem für die jüngeren Teilnehmer wichtig und wurden in der Praxis geprobt. Foto: André Braun

