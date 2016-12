Mit Kochmütze über den Boulevard Neben der Stadtwette lockten die Geschäfte zum Einkaufssonntag. Das Wetter sorgte für unterschiedlichen Erfolg.

Wette gewonnen! Insgesamt 175 Riesaerinnen und Riesaer versammelten sich mit Kochmütze und Kochlöffel vor der Riesa-Information, um die traditionelle Innenstadtwette des WIR-Vereins zu gewinnen. © Eric Weser

Weiße Mützen, braune Kochlöffel und helle Schürzen. Überall tummeln sich Menschen, die jederzeit für die Zubereitung eines leckeren Menüs bereit zu sein scheinen. Es sieht aus, als hätte sich die Riesaer Einkaufsmeile in eine Kochmeile verwandelt. Diese Stimmung kann auch die Abwesenheit des Geruchs von frischen Spaghetti nicht trüben. Denn gekocht wird am vergangenen Sonntag nicht. Es geht um die Kleidung – nicht um das Essen. Anlass ist die traditionelle Innenstadtwette des WIR-Vereins. Dieses Mal hatten die Teigwaren Riesa die Werbegemeinschaft herausgefordert. Die Aufgabe: Vor der Riesa-Information mussten sich um Punkt 15 Uhr mindestens 150 „Nudelköche“ einfinden.

Der WIR-Verein übererfüllt die Forderung, insgesamt 175 Riesaer und Riesaerinnen mit Kochmütze und Kochlöffel, darunter Oberbürgermeister Marco Müller (CDU), passieren den Zählpunkt. „Gewonnen“, jubelt die Menge. Von den Teigwaren gibt es zum Dank einen Scheck über 150 Euro für den Kinderschutzbund Riesa. Nach der Wette verteilen sich die Besucher in alle Richtungen, die Hauptstraße wird wieder etwas leerer. Die Einkaufsmeile ist nicht ganz so belebt, wie wohl mancher Händler gehofft hat. Der stürmische und verregnete Sonntag scheint die Menschen in ihren Wohnungen zu fesseln, das Flanieren bleibt übersichtlich.

Und nicht alle wollen einkaufen, manche gehen nur vorüber. „Meine Frau und ich spazieren jeden Sonntag ein wenig durch Riesa. Da heute der Einkaufssonntag ist, haben wir eine etwas größere Runde gedreht und uns ein bisschen umgesehen“, sagt Rainer Schilde. „Aber die Zustimmung hält sich in Grenzen. Die Händler haben das nicht verdient, aber es kauft niemand gern bei schlechtem Wetter ein“, sagt der Rentner. Dann verschwindet er mit seiner Frau in einer Seitengasse. Ein anderer Herr lässt sich vom Wetter nicht beirren. „Man darf nicht immer alles schlecht reden. Natürlich ist das Wetter schrecklich, aber die Angebote der lokalen Händler sind trotzdem toll“, sagt Frank Weigle. Er ist mit seiner Frau und seinem Sohn aus Dresden angereist, um Freunde in Riesa zu besuchen. „Als wir von dem Einkaufssonntag hörten, wussten wir, dass wir uns den nicht entgehen lassen wollen“, sagt Weigle. Während er spricht, fliegt sein schulterlanges Haar durch die Luft, Regen tropft ihm ins Gesicht. Mit seinem rechten Handschuh wischt Weigle das Wasser zur Seite. „Wir haben von unseren Freunden gehört, dass die Riesaer Einkaufsmeile mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Das kann ich persönlich zwar nicht bewerten, aber ich kann als Kunde spüren, dass die Händler wirklich sehr engagiert sind.“

Im Anschluss an den Besuch der Einkaufsmeile geht es für Familie Weigle in den Riesapark. „Wenn wir schon einmal hier sind, schauen wir uns auch das an.“ Im Riesapark treffen er und zahlreiche andere Kunden auf ein deutlich geschäftigeres Treiben. Die Mieter des Einkaufscenters locken mit Rabatten, Sonderangeboten und Mitmachaktionen. Das Möbel- und Küchenparadies bietet eine Weihnachtsbäckerei an, bei der auch die kleinsten Kunden ihren Spaß haben. Die Geschäfte sind gefüllt, auf den Gängen gibt es immer wieder friedliches Gedränge. Die Händler zeigen sich zufrieden.

Die Kunden erforschen indes die Gründe für die unterschiedlich gute Resonanz. „Der Riesapark hat an solchen Tagen den großen Vorteil, dass er seinen Besuchern Schutz vor dem Wetter bieten kann“, sagt Ursula Meyer. „Ich habe auch überlegt, ob ich auf die Hauptstraße oder in den Riesapark gehe. Aber bei einem Blick aus dem Fenster ist mir die Entscheidung leicht gefallen, im Riesapark bleibt man im Trockenen“, meint die 63-Jährige. Der einzige Ort auf dem Boulevard, an dem eingekauft werden kann, ohne das Dach über dem Kopf verlassen zu müssen, hat beim letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres geschlossen. Auf einer Versammlung haben die Mieter der Elbgalerie entschieden, ihre Mitarbeiter am dritten Advent nicht hinter die Ladentheke zu ordern. „An den Adventssonntagen gönnen wir unseren Mitarbeitern, Mietern und Angestellten eine besinnliche Zeit im Kreise der Familien“, heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage der Elbgalerie. Laut Center-Manager Andree Schittko habe es darüber keine langen Diskussionen gegeben.

Am Ende blickt Riesa auf einen verregneten Einkaufssonntag, an dem nicht alles grandios läuft, der aber wieder einmal zeigt, dass in der Elbestadt noch immer Leben steckt. Ein Leben, das gepflegt und gehegt werden muss, wenn es nicht vergehen soll. Ein Leben, um dessen Herzschlag die Händler kämpfen, um dessen Vitalität sie sich bemühen. Gegen das Wetter und den – womöglich ungünstigen – Zeitpunkt können sie jedoch nichts ausrichten.

zur Startseite