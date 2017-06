Mit knapp zwei Promille erwischt

Hoyerswerda. Ein 62-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 19.50 Uhr mit einem Ford Focus den Kreisverkehr in der Bautzener Allee. Es kam laut Schilderung im Polizeibericht aus zunächst ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß des Fahrzeugs mit einem Poller. Das Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Verursacher entfernte sich allerdings offenbar zu Fuß von der Unfallstelle. Wenig später kam er wieder zurück. Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest brachte ein Ergebnis von 1.98 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 7 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mg/US)

