Mit kleinen Schritten am roten Faden entlang

Jens Frühauf vom Kreisentwicklungsamt sprach über die „Energiehöfe“, also die Nutzung nicht mehr benötigter Gebäude der Energiefabrik im unteren Teil des Luftbildes. Foto: Hagen Linke

Der Saal des Knappenroder Bürgerzentrums war am Mittwochabend gut gefüllt. Rund 35 Gäste, darunter fast der komplette Ortschaftsrat, interessierten sich für die Überlegungen, wie der Ort und die Energiefabrik attraktiver gestaltet werden können. Unter Federführung des Institutes für Neue Industriekultur (INIK) ging es um drei Teilbereiche: Die Achse vom Bebelplatz hin zum aktuellen Museum, die „Energiehöfe“, also die Belebung künftig nicht mehr nutzbarer Gebäude auf dem Museumsareal, und die Zukunft des Museums selbst. „Wie kann der Ort vom Tourismusmagneten profitieren“, lautete eine der Eingangsfragen von INIK-Geschäftsführer Dr. Lars Scharnholz. Denn zum Beispiel einen Einkaufsmarkt für 700 Einwohner zu erhalten, hat sich als schwierig erwiesen. Machbarer erscheint es, wenn ihn zugleich viele Touristen nutzen würden. Hier die wichtigsten Ergebnisse dieser 3. Bürgerwerkstatt zusammengefasst:

Ab 2019 könnte an der Thälmannstraße gebaut werden

Viel Lob gab es für die INIK-Überlegungen, die unter anderem nach zwei zurückliegenden Bürgerwerkstätten nun in den Entwurf der Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (SEKo) eingeflossen sind (Tageblatt berichtete). Der Entwurf ist durch den Stadtrat beschlossen, in den nächsten vier Wochen sind Anregungen und Einwände möglich. Leseexemplare liegen in der Knappenroder Ortsteilverwaltung aus. „Wir wissen, dass wir keine Luftschlösser gemalt haben“, sagte Ortschaftsrat Holger Bredefeldt. Schon allein die Verschönerung des August-Bebel-Platzes sorge für eine attraktive Zufahrt zum Museum und ermutige Bauwillige, in der Nähe loszulegen. Stadtplaner Michael Köllner sagte, er hoffe, dass Ende des Jahres der erste Eigenheim-Bauantrag für die Fläche an der Thälmannstraße genehmigt werden könne. Im April soll sich der Stadtrat mit dem Entwurf des Bebauungsplanes beschäftigen. Vor dem Hintergrund naturschutzrechtlicher Bedenken, der Rodung von 3 000 Quadratmeter Waldfläche und der angedachten Aufforstung auf der Fläche des gegenüberliegenden sogenannten Busplatzes sagte er, das sei zwar alles beherrschbar. „Zaubern kann ich aber nicht“.

Mit dem SEKo-Entwurf habe man nun klare Vorstellungen auf dem Papier, und man müsse einen klaren „roten Faden“ im Blick behalten, wie die nächsten Schritte aussehen, hieß es am Mittwoch. Natürlich kam die Frage auf, wer wann das Geld für die Umsetzung bereithält und was Priorität habe. Oberbürgermeister Stefan Skora erinnerte an die angespannte Haushaltslage, auch durch die steigenden Kita-Kosten, und an Wünsche aus allen städtischen Ortsteilen. Sein „jetzt ist Knappenrode dran“, kam jedenfalls gut an. Klar war aber auch: Es geht nur in kleinen Schritten vorwärts. Wer von den Einwohnern mitmachen will, auch in der angedachten Arbeitsgruppe „Interessengemeinschaft Knappenrode“, ist herzlich willkommen. „Ich hoffe, dass meine Bürotür öfter auf und zu geht“, warb Ortsvorsteher Otto-Heinz Lehmann.

Energiehöfe als wichtige Verbindung zwischen Siedlung und Museum

Um die Einheit von Ort und Museum zu stärken, ist es wichtig, die Gebäude im Blick zu behalten, die mit der Verkleinerung des Museumsareals von 25 auf sieben Hektar ab Ende 2020 nicht mehr benötigt werden, wie zum Beispiel das jetzige Besucherzentrum. Jens Frühauf, Knappenroder und Mitarbeiter im Kreisentwicklungsamt, stellte dafür Ideen vor. Die „Energiehöfe“ sollen Werkstätten zu industriellen Themen der Region werden, wie zur Glas-, Holz- oder Textilindustrie, der Keramikproduktion oder der Lebensmittelherstellung. Hier könne produziert und verkauft werden, Besucher sollen „erlebbare“ Angebote bekommen. Wie das gehen könnte, zeigt das Museumsdorf Glashütte in Baruth, das jährlich 70 000 Besucher anzieht. Im kleineren Rahmen, aber von der Idee ähnlich, funktioniert das Konzept auch im Erlichthof in Rietschen. Für die Energiehöfe gibt es schon einen Arbeitstitel „Die ganze Lausitz an einem Ort“. Ein „Standortmanager“ vor Ort könnte das Projekt ins Laufen bringen. Doch es gibt noch viele offene Fragen, wie die Finanzierung. Die Gebäude sind Eigentum des Landkreises. Kreisverwaltung und Kreisräte müssten von den Ideen überzeugt werden. INIK-Geschäftsführer Lars Scharnholz schwebt vor, zur nächsten Bürgerwerkstatt im Herbst weitere Ansprechpartner aus dem Landkreis nach Knappenrode zu holen – am besten den Landrat oder seinen Stellvertreter.

Führung über die Baustelle der Energiefabrik am Sonntag

Aus Zeitgründen fielen die Ausführungen zum Umbau der Energiefabrik sehr kurz aus. Leiterin Kirsten Zinke lud aber zur Baustellenbesichtigung am kommenden Sonntag in die „Fabrik 3“ ein, die künftig Verwaltung, Depot und neue Dauerausstellung beherbergen wird. Los geht’s um 10.30 Uhr.

zur Startseite