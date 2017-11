Mit kleinen Dingen Großes bewegen Die Mädchen und Jungen der Gersdorfer Grundschule beteiligen sich an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Die Mädchen und Jungen der Gersdorfer Grundschule beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Finn Gaudlitz (links) und Till Helbig (rechts) wollen mit ihrem Geschenk armen Kindern eine Freude bereiten. © André Braun

Für Kinder ist es kaum vorstellbar, was Armut ist. Deshalb nutzt Pfarrerin Susanne Willig die Gelegenheit, um mit ihnen darüber zu sprechen.

Die Mädchen und Jungen der Grundschule Gersdorf beteiligen sich traditionell an der „Aktion Weihnachten im Schuhkarton“. Am Freitagmorgen brachten sie die liebevoll eingepackten und teilweise verzierten Pakete in die Kirche. „Für manche Kinder ist euer Geschenk wirklich das einzige, das sie zu Weihnachten, manchmal sogar im ganzen Jahr, bekommen“, sagte Susanne Willig. In manchen europäischen Ländern herrsche große Armut. Von den Kindern wollte die Pfarrerin wissen, was Armut eigentlich ist.

Die Kinder zählten auf: „Wenn man kein Geld oder wenig zu Essen hat, wenn man krank ist und keine Medizin bekommt, wenn man unter Brücken schlafen muss und wenn Kinder kein Spielzeug haben.“

Finn und Till gehören zu den Kindern, die sich an der Päckchenaktion beteiligten. Jeder von ihnen hat sogar zwei gepackt. Sie wollen, dass andere Kinder auch ein Geschenk zu Weihnachten bekommen. „Ich habe Stifte, einen Malblock und eine Waschtasche mit Haarspangen gemeinsam mit meiner Mutti eingepackt“, so Till Helbig. Durch teilen oder spenden könne man helfen. Die Kinder erfuhren, dass im vergangenen Jahr weltweit 11,5 Millionen Päckchen gepackt wurden. „Das ist eine ganz schön große Zahl“, so die Pfarrerin.

Auch am Abend, als sich die Gemeinde zur Martinstagfeier traf, bringen Kinder und Erwachsene Päckchen mit. Abgegeben werden können die Geschenke noch bis zum Montag. Dann kommen sie zu einer zentralen Sammelstelle, von wo aus sie verteilt werden. Im vergangenen Jahr freuten sich unter anderem Kinder aus Bulgarien, Rumänien, Georgien und der Urkrainer über die Päckchen. Im Pfarramt werden auch Spenden entgegen genommen, da der Transport der Päckchen Geld kostet.

