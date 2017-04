Aus dem Gerichtssaal Mit Karacho gegen die Postsäule Ein Lommatzscher fährt ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung, dafür mit falschen Kennzeichen. Dann baut er auch noch Unfälle und haut ab.

Auch die Postsäule gegenüber dem ehemaligen Gasthof in Scheerau streifte das Auto des Angeklagten. Die Spuren sind noch heute deutlich zu sehen. © Gerhard Schlechte

Der 35-jährige Lommatzscher ist für die Polizei ein rotes Tuch. Immer wieder fällt er durch Straftaten auf. Seit drei Jahren hat der Mann, der schon wegen Sachbeschädigung und Besitzes einer verbotenen Waffe vor Gericht stand und verurteilt wurde, keine Fahrerlaubnis mehr. Die wurde ihm entzogen, weil er immer wieder unter Drogen mit dem Auto fuhr. Doch das kümmert ihn überhaupt nicht. Er fährt einfach weiter mit seinem blaugrauen Ford Ka. Das kommt nur raus, weil er immer wieder Unfälle baut. So beschädigt er auf dem Penny-Parkplatz in Lommatzsch ein anderes Auto und haut einfach ab. Nur zwei Wochen später ist er wieder mit seinem Ford, der nicht zugelassen und nicht versichert ist, zwischen Lommatzsch und Scheerau unterwegs. Von Riesa kommend, verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt von der Straße ab, beschädigt ein Verkehrsschild, einen Leitpfosten und eine Postsäule. Dann bekommt das Auto einen Schlenker, beschädigt auch noch die Hecke eines Grundstückes und bleibt an der Garage stehen. Ein Bewohner des Hauses hört einen lauten Knall, eilt auf die Straße und sieht den Angeklagten im Fahrzeug sitzen. Er kennt ihn gut. Er ist ein ehemaliger Klassenkamerad des Angeklagten. Der schraubt derweil die falschen Kennzeichen ab und legt sie ins Auto. „Damit sie nicht abfallen“, wie er seinem Bekannten sagt. Dieser merkt, dass der Mann ziemlich stark nach Alkohol riecht und fragt ihn, ob er nicht die Polizei wegen des Unfalls rufen will. Das macht der Angeklagte auch, doch er tut nur so. Die Polizei sei jetzt anderweitig beschäftigt, habe keine Zeit, komme später, sagt er seinem Schulfreund. Und macht sich zu Fuß auf den Rückweg nach Lommatzsch. Als nach eineinhalb Stunden die Polizei immer noch nicht das ist, ruft der Zeuge dort an. Die Beamten sind überrascht, wissen nichts von einem Unfall in Scheerau. Jetzt erst wird der Unfall aufgenommen, das Auto abgeschleppt und später verschrottet. Dank des Zeugen kann der Verursacher ausfindig gemacht werden. Der hat nun kein Auto mehr. Deshalb fährt er mit einem Moped und wird wieder von der Polizei erwischt. Diesmal wird er zwischen Pahrenz und Prausitz angehalten. Weil das Simson-Moped kein Versicherungskennzeichen hat.

Der Lommatzscher gibt vor Gericht die Taten zu, es ist ja auch nichts zu leugnen. Allerdings ist nicht er schuld, sondern seine damalige Freundin. „Die hat Drogen genommen, hat mich negativ beeinflusst“, sagt er. Seit er sich von ihr getrennt habe, sei alles gut, er nehme auch kein Rauschgift mehr, sondern nur noch legale Drogen wie Alkohol und Zigaretten, sagt er.

Der Angeklagte kommt aus einem schwierigen Elternhaus. Die Eltern trinken massiv Alkohol, die Mutter ist an der Sucht gestorben. Der Lommatzscher hat eine geringfügige Beschäftigung, ein Teilzeitjob sei für ihn „keine Option“. Er will eine Vollzeitstelle. Die Voraussetzungen hätte der gelernte Einzelhandelskaufmann dafür, wenn die Drogen nicht wären.

Er rechne mit dem Schlimmsten, sagt er der Richterin, also mit einer Gefängnisstrafe. Doch so schlimm kommt es diesmal nicht. Das Gericht verurteilt den Angeklagten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz in zwei Fällen, Urkundenfälschung und unerlaubtem Verlassen des Unfallortes wie vom Staatsanwalt beantragt zu einer Geldstrafe von 1 300 Euro. Eine Führerscheinsperre verhängt das Gericht nicht, denn seine Fahrerlaubnis bekommt der Mann wegen der Drogen ohnehin auf absehbare Zeit nicht zurück.

Ob er die Strafe auch abarbeiten kann, fragt der Mann, der hohe Schulden hat. Ja, das kann er. Da ist er eine ganze Weile beschäftigt. Weil sich die Geldstrafe auf 130 Tagessätze verteilt, muss er 650 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten.

