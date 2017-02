Mit Kampf zum Heimsieg Der HC Rödertal bezwingt vor 570 begeisterten Zuschauern die Gäste vom TSV Haunstetten mit 24:19 und bleibt Tabellenzweiter.

© dpa

Handball. Die Vorzeichen vor dem Heimspiel gegen den TSV Haunstetten war im Rödertal mehr als ungünstig. Chefcoach Karsten Moos fehlten mit Izabella Nagy und Lisa-Marie Preis krankheitsbedingt gleich zwei Leistungsträgerinnen aus dem Rückraum. Isa-Sophia Rösike hatte zwar auf der Bank Platz genommen, ging aber ebenfalls grippegeschwächt ins Rennen. So musste Moos komplett umstellen.

Von Beginn an brachte er Anna-Maria Spielvogel auf der mittleren Aufbauposition – und das sollte sich als Glücksgriff erweisen. Den ersten Treffer markierten die Gäste. Als kurz darauf Jurgita Markeviciute beim Strafwurf nur den Pfosten traf und Vivian Jäger aus aussichtsreicher Position scheiterte, war plötzlich bei den Gastgeberinnen Sand im Getriebe. Das nutzten die Augsburgerinnen aus dem Stadtteil Haunstetten, um auf 7:3 davon zu ziehen. Die Gäste suchten und fanden immer wieder ihre Kreisspielerin Franziska Hochmair, die eiskalt die Anspiele verwertete und insgesamt sechs Tore erzielte.

Rödertal benötigte einen Weckruf, um wieder ins Spiel zurück zu finden. Als Ann Rammer großartig hielt und sofort den Konter einleitete, war der Bann gebrochen. Tor um Tor kämpften sich die Rödertalbienen heran und legten nach dem Ausgleich in der 22. Spielminute sofort nach. Beim 8:7 ging der HCR erstmals in Führung und gab diese nicht mehr ab. Der TSV Haunstetten agierte in der Abwehr sehr offensiv und erzielte damit Wirkung. Es war aber nur eine Frage der Zeit, bis er diesem kräftezehrenden Spiel Tribut zollen musste. Bis zur Pausensirene blieb das Spiel ausgeglichen und der HCR führte knapp mit 11:10.

Beide Deckungsreihen schenkten sich nichts und jedes Tor musste hart erarbeitet werden. Als Rödertal in Hälfte zwei erstmals den Vorsprung auf zwei Tore erhöhte, war der Bann gebrochen. Haunstetten spielte weiterhin sehr gefällig, aber ohne den notwendigen Druck. Auch eine vierminütige Unterzahl überstanden die Gastgeberinnen ohne Gegentreffer und kamen selbst zum Ende der Strafzeit zum Erfolg.

Der Widerstand der Gäste erlahmt

Nun erlahmte der Widerstand der Gäste. Die Zuspiele zum Kreis kamen nur noch selten an und aus dem Rückraum erzielten sie kaum Wirkung. Auch eine Pressdeckung gegen Markeviciute brachte keinen Erfolg. Die Rödertalbienen zogen in der 54. Spielminute auf 19:15 davon. Das war die Vorentscheidung. Der 24:19-Sieg war am Ende hochverdient. Trainer Moos lobte vor allem seine Abwehr und Anna-Maria Spielvogel, die sich in ihre Rolle als Spielgestalterin sehr gut hineingefunden hatte. Mit dem Sieg verteidigte der HCR den zweiten Tabellenplatz, der zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigt. Noch aber sind es 13 Spieltage. Am kommenden Wochenende wird die Aufgabe in Wuppertal beim TV Beyeröhde auch nicht einfach. (az)

HC Rödertal: Ann Rammer, Karolina Hubald; Sarolta Selmeci (6) Anna-Maria Spielvogel (6/3), Jurgita Markeviciute (6/3), Anna Frankova (4), Lisa-Marie Ostwald (1) Vivien Jäger (1), Kathleen Nepolsky, Isa-Sophia Rösike.

zur Startseite