Mit jedem Sturm kommt die Angst

Ihren Optimismus haben Christine und Wilfried Marx aus Zschepplitz nicht verloren. Der Sturm im Januar 2007 hatte das Dach ihres Wohnhauses wie den Deckel einer Konservendose aufgerollt.

Max ahnt etwas. Seit dem frühen Abend liegt der Kater von Christine und Wilfried Marx auf der Couch, den Blick an die Decke gerichtet. Draußen stürmte es. Drinnen versucht sich Christine Marx mit Stricken abzulenken. Plötzlich ein Krachen. Die Schornsteine knicken um. Dann ein sägender Ton. Eine Böe erwischt das Blechdach auf dem Wohnhaus der Familie. Die Kraft reißt die Nägel aus dem Holz. Das Wellblech wird aufgerollt wie der Deckel einer Konservendose. Platten krachen auf den Fußboden. „Kyrill“ hat gewütet.

Reichlich zehn Jahre ist das her. Und doch, die Ereignisse in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 2007 lassen die Familie nicht los. Nicht nur, weil die Angst nie verschwindet. In jedem Zimmer kämpft sich immer wieder der Schimmel durch. Doch Christine Marx und ihr Mann wollen sich nicht ergeben. Auch wenn sie schon gesundheitlich angegriffen sind. Hartnäckig gehen sie gegen die Flecke vor. In der Küche ist es nur ein kleiner, die Stube ist so gut wie befreit. Aber das Kinderzimmer bereitet den beiden Sorge. In der Decke hat sich in der letzten Zeit auch noch eine Welle gebildet. Warum? Das Ehepaar weiß es nicht. Es muss vorgerichtet werden, wieder einmal. Dann ist auch die Welle dran.

In jener Nacht im Januar 2007 kam die Feuchtigkeit in das Haus, das Wilfried Marx ab 1974 mit zwei anderen Familien errichtet hat. Nach der Orkanböe kamen Hagel, Eisregen und Schnee. „Das Wasser kam durch, die Decken waren nass“, erzählt Christine Marx. Die Feuchtigkeit kroch die Wände runter. Die Familie musste aus ihrer Wohnung raus. Es war nicht mehr sicher, ob die Decken halten würden. Aber nur eine Nacht, die erste nach dem Unglück, verbrachte Familie Marx mit den beiden Kindern bei einer Nachbarsfamilie. Noch heute sind sie für die Hilfe dankbar. „Die haben für uns alles auf den Kopf gestellt“, so Christine Marx. Sie und ihr Sohn waren damals die einzigen, die in dem einst gemeindeeigenen Haus noch gewohnt haben. Über die Hälfte des Daches ist abgerissen worden. Nur über der Wohnung, die leer stand, ist es ganz geblieben.

An Schlaf war in jener Nacht nicht zu denken. Auf eigene Gefahr hin ist die Familie zurück in ihr Haus, um zu retten, was noch nicht von der Feuchtigkeit durchweicht war. Die Einrichtung in Kinder-, Wohn- und Schlafzimmer musste raus. Auch die Küche musste neu gemacht werden.

Dabei war das Ehepaar gerade fertig mit Vorrichten. Nur der Flur fehlte noch, bevor Christine Marx ihren 60. Geburtstag feiern wollte. Stattdessen herrschte mit einem Mal Ausnahmezustand. Der Boden wurde mit Bettlaken abgedeckt, um ihn nicht noch mehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Hier und da standen Eimer, um das tropfende Wasser aufzufangen. Geschlafen haben die beiden im Schlafzimmer auf dem Boden. Unter sich nur eine Matratze. Doch ausziehen? Das kam nicht infrage.

Sie packten es an. Das Dach wurde zunächst mit einer Plane gesichert. „Aber die ist uns auch zwei-, dreimal davongeflogen“, schildert Christine Marx. Sofort neu decken konnte die Firma nicht, weil aufgrund der deutschlandweiten Sturmschäden das Material knapp war. Anfang Februar kam das neue Dach. Es ist wieder ein Wellblechdach. In den vergangenen zehn Jahren hat es gehalten. Trotzdem ist die 69-Jährige skeptisch. Misstraut dem Dach und hat Angst, sobald ein Sturmtief wie zuletzt Egon über die Region herzieht.

Mehr Leitungen unter der Erde

Die Schadensbilanz nach Kyrill war in der Region Döbeln vergleichsweise gering. Auch wenn die Feuerwehren in der Nacht überall unterwegs gewesen sind. Aber: Die Gebäude, die eingestürzt sind, standen leer. Die Bäume, die gegen den Orkan nicht ankamen, verletzten niemanden. Im Wald gab es nur geringe Schäden. Sowohl im privaten als auch im Landeswald. „In Klosterbuch gab es einen flächigen Wurf von 0,5 Hektar und einzelne Brüche“, so Ronald Köllner, zuständig für den Landeswald. Die entsprechende Fläche sei inzwischen wieder aufgeforstet worden.

Probleme gab es mit der Stromversorgung. Der Raum Döbeln war in dieser Hinsicht sehr stark betroffen gewesen, hieß es damals von Envia-M. Leitungen waren gerissen und Masten umgestürzt. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, hat die Mitnetz Strom, der Netzbetreiber der Envia-M, in der Vergangenheit zahlreiche Leitungen unter die Erde gebracht. Mittel- und Niederspannung wurden verkabelt, wie Evelyn Zaruba, Sprecherin von Mitnetz, sagt. „Außerdem ästen wir akribisch aus, haben unsere Technik aufgerüstet und überarbeiten regelmäßig unser Krisenmanagement.“

Kater Max hat Familie Marx noch in der Sturmnacht hinter der Couch wiedergefunden. Er griff seine Halter an. Christine Marx ließ ihn zurück, schweren Herzens. Umso glücklicher war die damals 59-Jährige, als der Kater am nächsten Morgen an der Stubentür auf sie gewartet hat. Doch etwas war anders seit dieser Nacht. Max ging nie wieder raus. Und immer, wenn er auf dem Sofa lag, blickte er hinauf zur Decke.

