Mit Hundert eine Brille Frieda Jung aus Löbau hat den runden Geburtstag jetzt gefeiert. Das Wichtigste für sie: Fit sein im Kopf. Und lesen.

Sitzt die Brille? Jeannette Lehmann prüft noch einmal nach. Für Frieda Jung ist die Brille eine echte Hilfe: endlich wieder lesen können. Bücher haben sie ihr Leben lang begleitet. © Bernd Gärtner

Kindermädchen, Weltkriegszeugin, Sprechstundenhilfe, Leseratte, Frisörin, Urgroßmutter – das alles war und ist Frieda Jung. „In hundert Jahren kommt schon was zusammen“, sagt sie. Das ist sie auch: eine Hundertjährige. Eines der Geburtstagsgeschenke gab es vom Optiker. Bei Apollo in Löbau hat Frieda Jung eine neue Brille geschenkt bekommen. „Das ist eine Wertschätzung für Kunden, die so ein beeindruckendes Alter erreichen“, erzählt Filialleiterin Katrin Milenz. Eine Gratisbrille zum Hundertsten, diese Aktion gibt es schon seit Jahren bei Apollo. Frieda Jung wusste davon aber nichts, als sie kürzlich zum Optiker ging. Eine neue Brille wollte sie aus zwei anderen Gründen: Grauer und grüner Star. „Ich hatte eine Augen-OP“, erzählt die Löbauerin. Bei Grauem Star trübt sich die Linse des Auges ein, erklärt Optikerin Jeannette Lehmann. Bei der Operation werden die Linsen durch künstliche ersetzt. Gegen Grünen Star dagegen hilft keine OP. „Der Augendruck erhöht sich, dadurch können Nerven absterben“, erklärt Jeannette Lehmann. Frieda Jung nickt, sie kennt die Auswirkungen. „Auf der linken Seite habe ich immer einen kleinen schwarzen Balken im Sichtfeld“, erzählt sie, sachlich, fast gelassen. „Nach hundert Jahren ist das so. Wenn ich jetzt klage, helfe ich keinem.“ Frieda Jung tippt sich an den Kopf. „Hauptsache hier stimmt es“, sagt sie. Ihre Tochter Barbara Ernst hat sie zum Optiker begleitet. „Meine Mutter hat wirklich diese Gelassenheit. Sie hat sich immer auf das einrichten müssen, was kam.“

Geboren wurde Frieda Jung mitten im Ersten Weltkrieg, 1916, in der Nähe von Kirschau. „Später habe ich lange in Görlitz gelebt“, erzählt sie. Hier besuchte sie Anfang der 30er Jahre die Haushaltungsschule im Görlitzer Diakonissenhaus. Eigentlich ist sie also Haushälterin, „aber ich hatte viele Berufe“, erzählt sie. Anfang der 60er zog sie nach Löbau. „Mein Mann war Herrenfrisör und hatte hier einen Salon. Eine Zeitlang habe ich bei ihm gearbeitet.“ Für den VEB Bauelemente Löbau stellte sie Untersetzer her. Die letzten elf Arbeitsjahre verbrachte sie in der ehemaligen Knopffabrik an der Bahnhoffstraße. Und während der Rentenzeit blieb sie Hobby-Gärtnerin.

„Beruflich war die schönste Zeit aber die mit den Kindern.“ In den 40er Jahren kümmerte sich Frieda Jung als Erzieherin um die vier Kinder einer Görlitzer Familie. Und gleichzeitig, sagt sie, sei das die schlimmste Zeit gewesen. Eine Zeit mit durchwachten Nächten im Zweiten Weltkrieg. „Jede Nacht lauscht man: Gehen die Sirenen los oder nicht?“ Wenn sie losgingen hieß es: die Kinder aus den Betten holen, anziehen, in den Keller bringen, warten, was passiert.

Den Frisörsalon ihres Mannes auf der Weißenberger Straße in Löbau gibt es längst nicht mehr, auch die Knopffabrik nicht. Das Haus mit Garten hat Frieda Jung mit 96 Jahren an ihre Familie abgegeben und ist ins ASB-Pflegezentrum Bergblick gezogen. Eines blieb über all die Jahre: „Ich lese seit meiner Kindheit unheimlich gerne.“ Frauenzeitschrift oder Roman – egal. „Familiengeschichten haben mich immer interessiert. Aber eigentlich habe ich gelesen, was mir in die Finger kam.“ Zuletzt sei ihr das schwergefallen, der Augen wegen. Wieder besser lesen können, mit dem Wunsch ist Frieda Jung zum Optiker gegangen. „Uns war am Anfang gar nicht klar, dass sie hundert Jahre alt ist“, erzählt Jeanette Lehmann. „Das Alter haben wir erst bei der Augenprüfung erfahren.“ Für einen ersten Anhaltspunkt bei der Ermittlung der Sehstärke hatte die Optikerin nachgefragt. Die Antwort war eine Überraschung, man schätzt Frieda Jung deutlich jünger. Wie man das schafft, hundert Jahre alt werden? Frieda Jung zuckt die Achseln. Vielleicht die Ernährung mit viel Fisch. Vielleicht die Einstellung: Es kommt, wie es kommt.

