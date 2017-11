Mit Hundebetten auf Erfolgskurs Ein Dresdner Familienbetrieb setzt noch auf Handarbeit. Denn vierbeinige Abnehmer gibt es genug – aus ganz Europa.

Gast-Hund Mimi darf Probe liegen: Die Hundebettenmanufaktur stellt Schlafplätze für große und kleine Vierbeiner her. © Sven Ellger

Stoffballen türmen sich in die Höhe. Es ist ein buntes Meer aus den verschiedensten Materialien: Kunstleder, Nylon, Schaumstoff, Microfaser und Polyester. Daneben liegen zahlreiche Kissen in allen möglichen Größen. In der Mitte des Raumes steht ein großer Tisch zum Zuschneiden. In den Nebenräumen rattern die Nähmaschinen. Nur werden hier keine Kleider hergestellt, sondern Betten für Vierbeiner.

Robert Imiolczyk bettet nun schon seit sieben Jahren mit seiner Familie Hunde in allen Größenordnungen auf kuschelige Unterlagen. Auf der Großenhainer Straße in Pieschen haben sie ihre eigene Manufaktur. Robert Imiolczyk stieg direkt nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in das Unternehmen seiner Eltern ein und unterstützt sie seitdem. Selbstständig sind diese schon ihr Leben lang. Angefangen hat es damals mit Bekleidung, später produzierten sie auch Kissen und Matratzen.

Sonderwünsche kosten extra

Auf den Hund gekommen ist die Familie erst später. Ein Kunde machte sie darauf aufmerksam, da er sich für seinen Vierbeiner ein besonderes Bett wünschte. Die Idee zahlt sich bis heute aus. Denn vierbeinige Kunden gibt es genug. Allein in Dresden stieg die Anzahl der registrierten Hunde von 12 500 im Jahr 2007 auf 13 000 im Jahr 2017 an, informiert die Stadt. Viele Unternehmer profitieren davon und verkaufen alles für den Hund. Der Markt boomt. Das macht sich auch im Umsatz bemerkbar. Sein Umsatz steige jedes Jahr im zweistelligen Prozentbereich, sagt Robert Imiolczyk.

Die Entscheidung weg von der Bekleidung – hin zum Produkt für den Hund kam auch noch aus einem anderen Grund: Die gesamte Bekleidungsindustrie sei mittlerweile aus Europa verschwunden. In den Billiglohnländern sei die Produktion einfach viel günstiger, sagt er. Hundebetten sind zwar nicht schwer, haben aber ein großes Volumen. In so einen Schiffscontainer passen einfach mehr T-Shirts. Das macht es der Konkurrenz aus Fernost noch schwer. Dafür floriert die Produktion in Deutschland – und bei Familie Imiolczyk.

Kunden bestellen aus ganz Europa und ganz individuell. Vom winzigen Prager Rattler bis zum riesigen Irish Wolfhound machen die Imiolczyks jeden Vierbeiner glücklich. Geliefert wird nämlich nicht auf Vorrat, sondern auf Bestellung. Die entferntesten Aufträge kamen bisher von den Kanarischen Inseln und aus Griechenland.

Die Auswahl der Ware ist groß. Es kann zwischen einfachen Stoffunterlagen, Sofas, Betten und Donuts für die kleinen Hunde gewählt werden. Dann folgt die Auswahl der Stoffe, Farbe, Größe, Material sowie der passenden Unterlage. Sogar orthopädische Hundebetten werden angeboten.

Häufig kommen Kunden mit speziellen Farbwünschen. Immer verrückter und individueller soll es sein. Das Bett des Hundes muss farblich auf den Wohnraum abgestimmt werden. Oft geht es nur um feine Nuancen. Von 20 bis 150 Euro ist in der Standardpalette alles dabei. Sonderwünsche kosten extra. Teilweise werden Betten mit Maßen von 2,20 Meter mal 1,80 Meter gewünscht. Diese XXL-Exemplare brauchen vor allem Züchter als Wurfkiste für das bequeme Beisammensein der Hündin mit ihren Welpen.

Doch trotz steigender Umsätze macht Imiolczyk sich durchaus Sorgen. Vor allem aus den USA komme Konkurrenz in Form von Massenware. Ein Päckchen braucht mittlerweile nicht mehr zwei Monate bis nach Deutschland. Außerdem sind die Versandkosten niedrig. Anbieter für Hundebetten gibt es viele. „Wenn ich 500 sage, ist es wahrscheinlich noch untertrieben“, sagt der 38-Jährige.

Bei der Vermarktung der Produkte setzt die Familie deshalb auf den Onlinehandel, aber auch auf Messeauftritte, wo Robert Imiolczyk häufig von seiner Frau Katharina begleitet wird. Sie bekommen dabei vor allem wichtiges Feedback. „Kunden kommen zu uns und sagen ,Mein Hund geht gar nicht mehr raus‘, das ist ein großartiges Gefühl“, schwärmt er. Einen vierbeinigen Verkaufsexperten haben sie bei den Messen nicht mit dabei. Lange Zeit hatte die Familie selber einen Cocker Spaniel. Die Hundedame wurde 15 Jahre alt. Seit ihrem Tod gibt es keinen pelzigen Nachwuchs mehr im Hause Imiolczyk. Für ein Haustier fehlt ganz einfach die Zeit.

Noch immer rattern die Nähmaschinen in der Manufaktur. Ein schwarzer Kater streift schnurrend umher und schmust sich gemütlich in eines der Hundekissen. Jetzt wird klar: In dieser Werkstatt fühlt sich jeder Vierbeiner wohl.

