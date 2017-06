Mit Humor durchs Irrenhaus Purple Schulz fühlt sich in der Psychiatrie wohl, liebt kurze Wege und tritt zur Schlössernacht auf.

Der Sänger Purple Schulz sucht auch mit 60 Jahren noch nach dem Sinn des Lebens. © PR

Er ist der Vater der verliebten Jungs, ein ausgezeichneter Clown und Mitglied der Alzheimerstiftung. Gerade hat er unter dem Titel „Der Sing des Lebens“ sein neues Album veröffentlicht und geht damit auf Tour. Zur Schlössernacht wird Purple Schulz live zu erleben sein. In seinen Songs geht es immer wieder um Glaubwürdigkeit und die Sehnsucht nach Vertrauen.

Herr Schulz, haben Sie Schwierigkeiten mit der Wahrheit?

Ich nicht, aber das Thema Wahrheit spielt in unserer Gesellschaft derzeit eine ganz große Rolle. Wir werden ja alle ständig belogen. Wahlversprechen werden nicht umgesetzt, die Werbung erzählt uns in der Regel nur Unsinn, wie wir beim Abgasskandal gesehen haben. Wie finden wir nun heraus, was wirklich richtig ist? Man muss sich immer fragen: Wer hat welchen Nutzen von einer Nachricht?

Lügenpresse?

Das sage ich damit nicht, obwohl mir heute manchmal etwas zu viel abgeschrieben wird. Der Druck wird ja auch in den Verlagshäusern immer größer, immer weniger Redakteure müssen sich um immer mehr Inhalte kümmern. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Früher lag das Monopol an Information bei der Presse. Inzwischen kann sich jeder über soziale Medien und das Internet informieren. Es ist nicht immer leicht herauszufinden, welche Information seriös ist und welche ohne echte Recherche und unreflektiert gestreut wurde. Dazu kommt, dass vielen Menschen die nötige Lesekompetenz fehlt.

Ihr neues Album „Der Sing des Lebens“ ist gerade erschienen. Hat Sie wieder die übliche Arbeitswut gepackt?

Ich bin nicht wütend bei der Arbeit (lacht). Aber wir haben dieses Album tatsächlich sehr schnell geschrieben und produziert. Und dann auch noch eine Bonus-CD dazugelegt mit Live-Aufnahmen der letzten Tour sowie einer neuen Version von „Sehnsucht“. Das Schöne ist, dass ich mit meiner Frau am Küchentisch die Texte schreibe und dann direkt ins Studio gehen kann, um dort zu probieren, ob Text und Musik gemeinsam funktionieren. Unser Ziel besteht immer darin, das wirkliche Leben in die Konzertsäle zurückzuholen.

Ihre Tour zum Album hat traditionell in einer psychiatrischen Klinik begonnen. Warum?

In der Psychiatrie spiele ich so gerne, weil dort die Zahl der Bekloppten so herrlich überschaubar ist – im Gegensatz zu draußen. Mit dem Thema Demenz und Alzheimer bin ich durch eigenes Erleben in Berührung gekommen: Mein Vater litt an einer sehr starken Demenz. Das Thema habe ich in meinem Lied „Fragezeichen“ verarbeitet. Ich bin seit ein paar Monaten auch im Kuratorium der Deutschen Alzheimer Stiftung und versuche darum, wo immer es geht, das Thema im Fokus zu halten.

Das World Parlament of Clowns hat Sie mit dem Planet-of-Smiles-Award ausgezeichnet. Wie kam das?

Das liegt an meinem zauberhaften Lächeln (lacht). Die Clownin Antoschka ist Mitbegründerin des WPoC. Sie ist schon mit Oleg Popov im Moskauer Staatszirkus aufgetreten und überreichte mir diesen Award auf meinem Geburtstagskonzert vor knapp zwei Jahren. Kurz zuvor hatte sie ein anderes Konzert von mir gesehen und fand es offenbar sehr lustig. Ich habe ja in jedem meiner Programme immer eine Überraschungsnummer, bei der ich mich schnell verkleide und Sachen mache, mit denen das Publikum nicht rechnet.

Sie werden zur Schlössernacht in Dresden auftreten. Was erwartet die Gäste?

Ich werde – und das habe ich noch nie auf einer Tour gemacht – alle Songs des neuen Albums spielen. Und natürlich sind auch einige der alten Hits im Programm. Es wird ein Abend mit tollen Geschichten und enormer musikalischer Bandbreite. Das Programm heißt ja „Der Sing des Lebens“, und das bedeutet, dass wir alle Facetten des Lebens ausleuchten und dabei keine Tabus kennen. Wir gehen gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen, aber wir werden dabei auch viel miteinander lachen, denn ohne Humor ist dieses Irrenhaus ja nicht mehr auszuhalten.

Das Gespräch führte Nadja Laske.

Dresdner Schlössernacht, 15. Juli, Tickets gibt es im Vorverkauf für 38 Euro, an der Abendkasse 45 Euro.

VIP-Tickets zu 129 Euro. Reservierung Montag bis Freitag, 9 – 18 Uhr unter 4219999

zur Startseite