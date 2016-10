Mit Hüftschwung durch die Ferien Zum ersten Mal veranstaltet die mehrfache Deutsche Meisterin im Bauchtanz ein Camp für Ferienkinder. Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen.

Geschafft, aber glücklich stellen sich die Campteilnehmer für den Fotografen zum Abschlussbild auf: Zwei Tage lang haben die Mädchen mit Franziska Franz und Nicole Schneider Bauchtanz geprobt. © André Braun

Vom tristen Grau des verregneten, kalten Oktoberferientages ist im „Checkpoint“ nichts zu spüren. In knallbunten Röckchen flitzen zehn Mädchen quietschvergnügt durch den Tanzsaal und freuen sich, wenn beim Wackeln mit dem Po der metallene Schmuck klappert. „Schnell noch etwas trinken, dann gehen wir die Choreografie noch einmal durch“, ruft Franziska Franz. Die mehrfache Deutsche Meisterin im Bauchtanz und Tanzlehrerin hat zu einem ersten Feriencamp eingeladen. Zehn Sechs- bis Zwölfjährige haben sich angemeldet.

Nach ein bisschen Theorie, bei der den Kindern der Unterschied zwischen indischem und orientalischem Tanz vermittelt wird, üben die Kinder mit Schwertfächern und Pois vor der großen Spiegelwand. Nicole Schneider unterstützt Franziska Franz, denn es ist gar nicht so einfach, den Neulinge Handzeichen und Hüftschwung zu lehren. Eleni kann das schon recht gut, denn die Zehnjährige besucht schon den Tanzkurs von Franziska Franz in Geringswalde, bei der schon Elenis Mutter Bauchtanz gelernt hat. Nun will die Zehnjährige ihre Freundin Anna-Maria ebenfalls dafür begeistern. „Ein bisschen hatte ich ihr vorher schon gezeigt, zum Beispiel, wie man mit dem Becken eine Acht schreibt“, erklärt sie fachkundig. Und scheinbar hat sie Anna-Maria auch schon angesteckt mit dem Bauchtanz-Fieber. „Es ist anstrengend, aber auch schön, etwas Neues zu lernen“, erzählt die Freundin. Sieben Stunden wird an beiden Tagen viel gelacht, gespielt, aber vor allem auch konzentriert geprobt. „Die Choreografie dauert viereinhalb Minuten und es gehört schon allerhand dazu, diese an den beiden Tagen einzustudieren“, sagt Franziska Franz. Am Ende erzählen die Kinder mit ihren Bewegungen, bei denen sie Pois und Fächer in grellen Farben durch die Luft wirbeln, die Geschichte einer Frau, die für ihre Hochzeit vorbereitet wird.

Vivien ist mit sechs Jahren die jüngste Teilnehmerin und lässt sich vor dem Proben für den Fototermin noch schnell das Oberteil zurechtrücken. „Damit man die Tomatensoße nicht sieht“, lacht Franziska Franz und erzählt, dass sie von den Kindern überstimmt wurde. Eigentlich sollte Kartoffelsalat mit Würstchen auf dem Speiseplan stehen, dann aber gab es auf Wunsch der Mädchen Spaghetti. Das gemeinsame Kochen gehörte zum Camp ebenso wie verschiedene Spiele. „Das sorgt für Abwechslung“, so die Tanzlehrerin. Franziska Franz könnte sich durchaus vorstellen, dass sie in den Winterferien wieder ein Tanzcamp anbietet.

