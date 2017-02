Mit Holzfiguren zur Erlebniswelt Die Firma Ratags feiert ihr 30. Jubiläum. Eine Erfolgsgeschichte, die schon vor der Wende in Hinterhermsdorf begann.

Unternehmerin Gitta Heider wurde im Jahr 2005 für ihre Leistungen unter anderem mit dem Mittelstands-Oskar ausgezeichnet. Ihr Unternehmen feiert jetzt 30. Jubiläum. © Archivfoto: privat

Als Zwei-Mann-Betrieb begann im März 1987 Familie Heider in einer Garage in Hinterhermsdorf mit ihrer Arbeit. Auf einer selbst gebauten Drechselbank entstanden die ersten Holzfiguren. Sie ahnten wohl damals, dass sie damit in eine echte Marktlücke stoßen würden. Dass ihr Unternehmen allerdings so eine Erfolgsgeschichte schreiben sollte, damit hatten sie wohl nicht gerechnet – vielleicht aber darauf gehofft. Denn inzwischen gibt es die Firma Ratags seit 30 Jahren.

Schon vor der Wende stellten sie die Weichen dafür. Im Jahr 1988 kauften sie einen Dreiseithof in Langenwolmsdorf. Die darauf befindlichen Ruinen wurden mit großem Kraftaufwand und vor allem auch viel Enthusiasmus Stück für Stück wieder aufgebaut. 1994 wurde die Werkstatt nach Langenwolmsdorf verlegt und eine kleine Ausstellungsfläche von damals noch zwölf Quadratmetern eröffnet.

Damit wurde das Fundament für die Erlebniswelt geschaffen. Anfangs waren hier fünf Mitarbeiter beschäftigt. Die Nachfrage nach den unendlich vielen Varianten von Holzfiguren stieg rasant an. Inzwischen sind es 150 Mitarbeiter, vorrangig Frauen. Auch das Gelände hat sich stetig entwickelt und ist auf nunmehr zwei Dreiseithöfe mit etwa 20 000 Quadratmetern angewachsen. Das Unternehmen wirbt inzwischen mit Deutschlands größter Oster- und Weihnachtsausstellung. Auch das Restaurant Bauernwirtschaft mit angeschlossener Pension und Biergarten machte von sich Reden. Denn Küchenchef Michael Scholze präsentierte seine Kochkunst in der Kabel-Eins-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“. Er überzeugte mit seinem Team die Jury und schaffte den beachtlichen zweiten Platz.

Da die Erlebniswelt nicht nur für ältere Besucher gedacht ist, wurde auch so einiges für Kinder geschaffen. So entstanden zum Beispiel ein Märchenwald, ein Tiergarten und ein Kinderspielplatz. Und auch sonst bleib das Unternehmen immer im Gespräch. So leitete Gitta Heider mit ihrer Erfindung des Doppelschwibbogens wohl auch eine andere Ära des erzgebirgischen Schwibbogens ein. Für den Erfindergeist der Unternehmerin steht eine Vielzahl an Patenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern. Gitta Heider selbst ist stolz auf ihr Lebenswerk. Dafür wurde sie auch mit verschiedenen Preisen geehrt, so unter anderem 2005 mit dem Mittelstands-Oskar der Oskar-Patzelt-Stiftung. (SZ/aw)

