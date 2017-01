Turnen Mit hohen Sprüngen zum Jubiläum Zum Meißner Hallenturnfest werden am Wochenende weit über 200 Sportler erwartet.

Turnen auf höchstem Niveau ist beim 60. Hallenturnfest in Meißen am Wochenende zu erleben. © Claudia Hübschmann

Das Szenario, dass alle zehn „klassischen“ Turngeräte gleichzeitig in der Halle aufgebaut werden, gibt es nur selten – und es ist eindrucksvoll zugleich. Beim Hallenturnfest des TV „Frisch Auf“ Meißen sind Teilnehmer wie Zuschauer in jedem Jahr beeindruckt und danken es mit toller Stimmung und riesigen Leistungen. Was viele nicht wissen: Einige der Geräte werden unter teils großem Aufwand von befreundeten Vereinen ausgeborgt, weil die angestammten in der Sporthalle „Heiliger Grund“ nicht den Anforderungen für einen Hochkaräter entsprechen.

In jedem Fall wird es zum Jubiläums-Hallenturnfest an diesem Wochenende beste Bedingungen für die Sportler geben. „Wir haben knapp 140 Meldungen für die Pokalwettkämpfe am Sonnabend“, sagt Kristin Matthes-Rahn, Sprecherin des TV „Frisch Auf“ Meißen. Dann geht es für die „Großen“ im Kür-Vier- bzw. -Sechskampf um den Kleinen, Großen und den Pokal der Meister. „Vier von sechs Pokalverteidigern sind wieder am Start“, so Kristin Matthes-Rahn. Ein fünfter Sieger aus dem Vorjahr ist ebenfalls dabei, geht aber in einer höheren Leistungsklasse an den Start. Die Gastgeber schicken bei den Samstag-Wettbewerben vier Frauen und zwei Männer ins Rennen.

Auch der Sonntag verspricht Spitzen-Turnen, wenn sich der Nachwuchs zu den Turnkreismeisterschaften trifft. 135 Turnerinnen und Turner aus dem Landkreis haben sich dafür angemeldet, darunter etwa 15 Sportler des Turnvereins „Frisch Auf“.

Der Verein steht für die Turn-Tradition in Meißen und des Hallenturnfestes. Das feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Denn das erste Event dieser Art gab es vor 60 Jahren, am 3. Februar 1957. Damals als Schülerwettkampf mit 78 Aktiven in den Gemäuern der Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnhalle. Auch das ist in der Vereinschronik nachzulesen: 1971 mussten die Wettkämpfe nach Frauen und Männern getrennt werden. Grund war die Schließung der Jahnturnhalle und ein Ausweichen an andere Standorte in Meißen. Den Pokal der Meister gibt es seit 1983. Damals zeigte Ex-Nationalmannschaftsturner Klaus-Dieter Boede erstmals den Kreuzhang an den Ringen.

60. Hallenturnfest

Die Wettkämpfe beginnen am Sonnabend und Sonntag um 9 Uhr im Sportzentrum „Heiliger Grund“ in Meißen. Eine Stunde vorher beginnt für die Teilnehmer das Einturnen.

Informationen im Internet auf www.tv-frisch-auf-meissen.de

