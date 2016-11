Mit Hörrohr und Sieben-Falten-Haube Dresdens älteste Hebamme, Gisela Messien, feiert heute ihren 100. Geburtstag. Das Leben ist bis heute auf ihrer Seite.

„Ich bin die Gustl von Blasewitz" scherzt Gisela Messien. Ihr Wohnviertel hat sie nur für die Ausbildung und Arbeit verlassen.



Mit feinen, gefurchten Händen malt Gisela Messien einen Halbkreis aufs geblümte Tischtuch. „Das war so ein Stück Stoff, gestärkt und gebügelt“, sagt sie. Mit viel Geschick wurde es gelegt, sodass ein Häubchen entstand – die Sieben-Falten-Haube der ausgelernten Hebamme.

„Sie lag im Schülerinnenheim schon auf unseren Betten bereit, und als wir von der Prüfung kamen, hatten wir nichts Eiligeres zu tun, als sie sofort aufzusetzen. So stolz waren wir.“ Ende der 1940er-Jahre hatte Gisela Messien recht spät ihren Traumberuf gefunden. „Eigentlich wollte ich Köchin werden, aber meine Mutter war dagegen.“ Und weil die dritte Tochter eines Dresdner Buchhändlers sich partout für nichts anderes entscheiden konnte, machte sie, was ihr ebenfalls gut von der Hand ging. Durch Zufall hatte sie begonnen, Frauen nach der Geburt beim Baden und Wickeln des Babys zu helfen und den Haushalt zu führen. Immer wieder wurde sie weiterempfohlen, so ergab sich eine tägliche Arbeit als sogenannte Wochenpflegerin in verschiedenen Familien, bis Gisela Messien das wurde, was man heute Au Pair nennen würde.

Wenn die Seniorin nach den Etappen ihres Lebens sucht, versinkt sie ab und zu in Schweigen. „Es ist so schwer, die vielen Jahreszahlen noch zu wissen“, sagt sie dann. „Es ist alles sehr lange her.“ Wirklich lange. Denn Gisela Messien wird am Dienstag 100 Jahre alt. Geboren wurde sie mitten im Ersten Weltkrieg. Ihre Erinnerungen beginnen, als der Frieden zurück, aber der Krieg noch immer Thema im Alltag war. Doch sehr blass sind die Bilder von damals. Eine ihrer Schwestern habe die Buchhandlung des Vaters übernommen, die andere sei Lehrerin geworden. Ihr war die Mutter irgendwann mahnend gegenübergetreten: „Kein Mann scheint dich in sein Haus zu holen“, sagte sie, „nun solltest du endlich mal einen richtigen Beruf lernen.“ Da hatte Gisela Messien gerade sechs Jahre als Haushälterin und Kindermädchen der drei Sprösslinge in einer wohlhabenden Familie gearbeitet, mit ihr die warmen Jahreszeiten auf dem italienischen Sommersitz in Genua verbracht und eine herrliche Zeit genossen. So schön, dass der nächste Weltkrieg gar keinen Raum in ihren Erzählungen hat. Eine richtige Ausbildung, ja, die würde wohl lebensnotwendig werden, sah sie ein. Was lag näher, als ihre bisherige Tätigkeit und Gabe zum Beruf zu machen. So wurde Gisela Messien Hebamme.

Dienst an der Kaffeekanne

Die Jubilarin sitzt in ihrer Wohnung, schaut wach in die Runde und ist fit, wie manch 70-Jährige nicht. Manchmal legt sie ihre Hand um die Ohrmuschel, um dem Gespräch besser folgen zu können. Es wird mit ihr, aber auch reichlich über sie gesprochen, da will sie nichts verpassen. Wirbel um ihren 100. will sie nicht machen. Doch die Zurückhaltung teilen andere nicht. Dass sie Aufmerksamkeit verdient hat, darin sind sich zwei Frauen einig, die ebenfalls zu Besuch gekommen sind: zwei ehemalige Hebammenschülerinnen und -kolleginnen. Gisela Messien war ihre Ausbilderin und Chefin. „Daraus ist ein sehr schönes Verhältnis entstanden“, sagen beide. Inzwischen ist die Chefin von einst die älteste noch lebende Hebamme Dresdens. Zu ihrem 90. Geburtstag kamen rund 20 ehemalige Kolleginnen, um zu gratulieren. Die Gastgeberin hatte einen „Dienstplan“ erstellt, wie in alten Zeiten, nur mit anderem Inhalt. „Darin stand, wer sich um was kümmern soll: Kaffee kochen, Tisch decken, Abendessen vorbereiten.“ Gisela Messien kichert. Alle haben gespurt.

Als Hebamme hatte ihre Karriere im Krankenhaus Friedrichstadt begonnen. Im Jahr 1954 nahm die Medizinische Akademie den Lehrbetrieb wieder auf, und Gisela Messien wechselte zusammen mit ihrem Professor nach Johannstadt, wurde Hebammen-Ausbilderin und übernahm bald die Leitung des Kreißsaales. Fühlen, Hören und viel Erfahrung mit Mutter und ungeborenem Kind, darauf mussten sich Gisela Messien und ihre Kolleginnen verlassen. Ihre tastenden Hände und das hölzerne Stethoskop gehörten zu ihren Utensilien. „All die Bluttests und technischen Möglichkeiten von heute gab es damals nicht. Herztöne haben wir mit dem Hörrohr kontrolliert“, erzählt sie. Zwillinge und Drillinge kamen noch als große Überraschungen zur Welt. Sie wurden nicht in feindiagnostischen Untersuchungen im Foto festgehalten und als Mädchen oder Jungen erkannt. Schwangere wussten wenig von dem, was in ihrem Bauch vorging und wie die Geburt abläuft. Gisela Messien erlebte ab Ende der 1950er-Jahre den Beginn der „Psychoprophylaktischen Geburtsvorbereitung“ mit. Ziel war, dass die Geburt weniger schmerzhaft verläuft, weil die Frau vorher beispielsweise gelernt hat, sich abzulenken und bewusst zu atmen.

„Ich habe immer am Bett jeder Frau eine Hebammenschülerin postiert, die die ganze Zeit Ansprechpartnerin war“, erinnert sich Gisela Messien. Überhaupt seien sie und ihre Berufskolleginnen damals nicht derart im Stress gewesen wie die heutigen. Dafür aber habe es die modernen Einzel- und Familienzimmer nicht gegeben. Oft bekamen mehrere Frauen im gleichen Saal ihre Kinder. „Aber für die Schwangeren mit Geburtsvorbereitung hatten wir extra Räumlichkeiten. Dort ging es viel entspannter zu.“

Fit ganz ohne Tabletten

Wie viele Kinder sie auf die Welt geholt hat, kann Gisela Messien nicht sagen. „Das habe ich nicht gezählt.“ Außerdem sei das durch den Schichtbetrieb in der Klinik schwer zu bestimmen. Und sie selbst? „Mir ist es nicht vergönnt gewesen, eigene Kinder zu bekommen“, sagt die 100-Jährige. Sechs habe sie sich immer gewünscht. Dafür aber half sie Hunderten Kindern ins Leben und bestimmte den Weg so vieler späterer Hebammen mit.

Seit 40 Jahren ist Gisela Messien nun in Rente, und doch erinnert sie sich noch gut an die Trauer um ihren Beruf. „Es ist mir sehr schwergefallen aufzuhören, aber mit 60 war Schluss, so war das eben.“ Die Klinik mied sie fortan, Erinnerung schmerzte.

Umso glücklicher macht es sie, dass ihre Schülerinnen sie auch Jahrzehnte später noch besuchen. In ihrer Wohnung wohnt die 100-Jährige selbstständig, alle 14 Tage kommt die Putzfrau und ihre Nichten sind für sie da. Gisela Messien kocht für sich und Gäste, und wenn sie frische Luft vermisst, nimmt sie ihren Rollator und spaziert zum Schillerplatz. Weder für Gesundheit noch Fitness schluckt sie auch nur eine Tablette. Das Leben dankt ihr herzlich.

