Mit Hilfe aus Medingen in die neue Keule Beim Umzug des Dresdner Kabaretts in den Kulturpalast spielt auch Radebergs Ex-Biertheater-Chef eine wichtige Rolle.

Der einstige Biertheater-Manager Arnim Proft (2.v.l.) ist nun Geschäftsführer der Dresdner Herkuleskeule und freut sich mit dem „Keule“-Team über den gelungenen Umzug des Dresdner Kabaretts in den „Kulti“. © André Wirsig

Ab sofort sind die Nächte wieder länger. „Die letzten Monate waren schon hart, 16 Stunden-Arbeitstage keine Seltenheit“, sagt Arnim Proft. Jeden Morgen ging’s nach einem eher Nebenher-Frühstück oft noch im Dunklen vom heimischen Medingen nach Dresden, zur Kulturpalast-Baustelle. Denn Arnim Proft – er hob bekanntlich einst das Radeberger Biertheater mit aus der Taufe und war zehn Jahre lang dessen Manager – ist jetzt Geschäftsführer des Dresdner Kabaretts Herkuleskeule; und das hat ja seit dem vergangenen Wochenende nun ebenfalls sein neues Domizil im Keller des neuen Kulturpalastes.

Also war Arnim Proft nun nicht nur fürs „normale“ Geschäft zuständig, sondern vor allem eines: Bauleiter. Wobei das für ihn nichts gänzlich Neues ist. Schließlich hatte er jüngst auch den Umbau eines leer stehenden Teils des Dresdner Einkaufs-Tempels Centrum-Galerie ins Centrum-Theater zu managen gehabt. „Ich wusste also, was da auf mich zukommt, als ich den Leuten von der Herkuleskeule zugesagt habe, und dass die meisten wichtigen Details erst sozusagen im Bau-Endspurt zu klären sein werden“, kann der Medinger sogar wieder ein bisschen Schmunzeln. Wobei er ja generell keiner ist, der allzu schnell die gute Laune verliert. Und auch nicht den Mut … Das war dringende Voraussetzung, um das alles zu meistern. „Im Februar standen wir noch in einem leeren Rohbau, der mal unsere neue Spielstätte sein sollte“, erinnert sich Arnim Proft. Nun, nur gut drei Monate später, kann hier tatsächlich Kabarett gespielt werden. „Und das neue Theater bietet für alle wirklich viel bessere Bedingungen; für die Künstler und auch für die Besucher“, kommt er sogar ins Schwärmen. Auch mehr Platz ist in der neuen „Keule“, von 213 auf nun 240 Plätze ist das Kabarett gewachsen. „Und endlich sind wir auch richtig behindertengerecht“, stellt Arnim Proft klar. „Bisher mussten wir Rollstuhlfahrer mit einem Spezialgerät schwierig die Treppe hinaufhieven, jetzt gibt’s Fahr-stühle und vernünftige Behinderten-Toiletten.“

Kein Selbstläufer

Es ist nun also schon das dritte neue Theater, das Arnim Proft sozusagen mit aus der Taufe hebt. „Wobei es beim Biertheater in Radeberg ja ein bisschen anders war, dort gab es einen Saal, in den wir eine Bühne gebaut und Technik installiert haben - hier bei der Herkuleskeule musste aus einem Rohbau-Keller ein Theater werden“, vergleicht er. Das, sagt er, hat aber auch Vorteile. „Denn wir konnten mitgestalten!“ Und wenn Arnim Proft von den Bauleuten und den Verantwortlichen spricht, klingt er begeistert. „Alle haben die Ruhe bewahrt, alle haben nach Kompromissen gesucht - und so ist ein wirklich toller Kabarett-Keller entstanden“, sagt er hörbar zufrieden. Da sind auch die Hunderte Euro vergessen, die er in den vergangenen Monaten für Falschpark-„Knöllchen“ in die Dresdner Stadtkasse eingezahlt hat. „Die Parkplatz-Situation war während der Bauzeit wirklich chaotisch; und die Kontrollen streng“, lächelt Arnim Proft.

Nun konnte er am gestrigen Montagabend die Premiere in der neuen „Keule“ genießen. „Und auch wir haben eine wunderbare Akustik“, spielt er auf das mediale Lob für den Klang des neuen großen Saals im Kulturpalast an. Und überhaupt ist Arnim Proft überzeugt, dass sich nun auch mehr Touristen in die Herkuleskeule „verirren“ werden. „Wir liegen ja nun absolut zentral, haben hier unsere Kasse, jeder kommt sozusagen nun auch bei uns vorbei.“ Aber ein Selbstläufer wird das Ganze dennoch nicht, weiß er. Es gibt also auch künftig noch einiges zu tun für den Geschäftsführer der Herkuleskeule. Auch, wenn Arnim Proft jetzt nicht mehr so zeitig wie bisher in Medingen starten muss. Und die Nächte nun wieder etwas länger ausfallen …

