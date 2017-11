Mit Hightech in den Dippser Untergrund Der Altbergbau in Dipps ist eine gute Möglichkeit, neue Technik einzusetzen. Ein solches Projekt steht aber ganz am Anfang.

© Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Dipps hat mittelalterliche Stollen und Schächte, die europaweit einzigartig sind. Nur leider kann sie außer wenigen Fachleuten niemand sehen. Die alten Gänge sind viel zu niedrig und eng für ein Besucherbergwerk. Darum suchen Archäologen nach Möglichkeiten, solche historischen Schätze mit moderner Technik zugänglich zu machen. Bekannt sind die Techniken der Virtual Reality vor allem von Computerspielen. Die Teilnehmer setzen eine Brille auf, und der Computer gaukelt ihnen eine ganz andere Welt vor. Er könnte sie aber auch ganz realistisch in die historische Wirklichkeit vor 800 Jahren führen.

Wie das gehen kann, haben Fachleute aus ganz Europa diese Woche bei einer Fachtagung im Japanischen Palais in Dresden und bei einer Exkursion in Dippoldiswalde erkundet. Dies geschah im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts „Virtual Arch“ unter Leitung des Sächsischen Landesamts für Archäologie, bei dem Dippoldiswalde im Fokus steht.

Die sächsischen Archäologen haben von Anfang an die Dippoldiswalder Bergwerke digital vermessen und dokumentiert. Auf dieser Grundlage ist es möglich, einen virtuellen Ausflug in die Unterwelt zu programmieren. Das Projekt Virtual Arch ist im Juli dieses Jahres bestätigt worden und hat also noch Zeit, sich zu entwickeln. Dipps darf gespannt sein, was es noch alles über seine Geschichte erfährt.

zur Startseite