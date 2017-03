Geschwister-Scholl-Schule Roßwein Mit Herz und Verstand

Das Geschwister-Scholl-Oberschule in Roßwein. © André Braun

„Unsere Schüler in Roßwein lernen nun schon im zweiten Jahr unter besten Lernbedingungen in der wunderschön rekonstruierten Altbauschule“, so Rektor Thomas Winter. Im September wurde die neue Zweifeldersporthalle eingeweiht. Sie steht unmittelbar neben der Schule, sodass Wegezeiten zum Sportunterricht entfallen. Ab der 7. Klasse können sich die Schüler einen Neigungskurs auswählen, beispielsweise Sport, Prüfungsvorbereitung, Theater, künstlerisches Gestalten oder Elektronik. Das GTA ist ebenfalls sehr umfangreich. Die Schule arbeitet dabei eng mit einer Reihe von Außenpartnern zusammen. „Mit Beginn des neuen Schuljahres steht uns ein Praxisberater zur Verfügung. Damit können wir die kontinuierliche Berufsvorbereitung weiter verstärken“, so Winter. Die Lehrer werden von einer Sozialpädagogin und einem Berufseinstiegsbegleiter unterstützt. (DA/sol)

Geschwister-Scholl-Oberschule Roßwein, Grafestraße 3

Telefon...........................................................034322 42124

E-Mail......................................................msros@t-online.de

Homepage.........................................www.msrosswein.com

Schulleiter.....................................................Thomas Winter

Schüler..............................................................................326

max. Anzahl neuer Fünftklässler.....................................56

Lehrer..................................................................................26

Träger............................................................Stadt Roßwein

Zusatzbetreuung

Ganztagsangebote...................................................................ja

Buskindbetreuung...............................................................nein

Verpflegungsangebote

Mensa/Kiosk.............................................................................ja

Schulmilchangebot..............................................................nein

Erreichbarkeit

Behindertengerecht.................................................................ja

Örtliche Begebenheiten

Eigene Turnhalle/Sportplatz/Schwimmbad..........................ja

Besondere Angebote

Berufsvorbereitung..................................................................ja

Unterricht in Neigungskursen

