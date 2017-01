Mit Harrys Hänger auf der Messe Die Stema präsentiert auf der Sachsenkrad den Wom. Aber eine preiswertere Variante, als sie Showmaster Wijnvoord hat.

Stema-Geschäftsführer Manfred Jursch (re.) und Werbepate Harry Wijnvoord. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Harry Wijnvoord ist wohl der berühmteste Besitzer eines Anhängers, made in Großenhain. Der holländische Moderator nennt seit mehr als einem Jahr einen Wom sein Eigen. Das ist ein automatisch absenkbarer Anhänger, auf den man bequem ein kleines Auto, ein Quad oder Motorräder rauf und runter fahren kann. Der Großenhainer Anhänger-Hersteller Stema präsentiert am kommenden Wochenende auf der Sachsenkrad in Dresden eine Weiterentwicklung des Wom. Es ist der Wom XT. „Es hat eine mechanisch absenkbare Achse und ist deshalb auch preiswerter als der Anhänger von Harry Wijnvoord“, sagt Stema-Sprecherin Daniela Koch. Per Muskelkraft kann die Ladefläche also abgesenkt werden.

Mehr als 140 Aussteller stellen sich von Freitag bis Sonntag auf der Sachsenkrad vor. Mehrere Deutschlandpremieren aus der Motorradszene werden auf über 10 000 Quadratmetern erwartet. 2016 stürmten rund 21 000 Besucher die Sachsenkrad und sorgten für volle Messehallen. Und das trotz massiven Schneefalls am ersten echten Winterwochenende.

