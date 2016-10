Mit Harmonie und seltenen Konflikten Angelique Kerber baut auch bei den WTA-Finals in Singapur auf die Hilfe ihres Trainers. Dabei ist Torben Beltz mehr als das.

Ein seit Jahren eingespieltes Team: Angelique Kerber (l.) und ihr Trainer Torben Beltz. © dpa

Manchmal hört Angelique Kerber nicht auf ihren Trainer. Beim gemeinsamen Shoppen sind die Geschmäcker verschieden, die Ratschläge von Torben Beltz nimmt die erste deutsche Nummer eins seit Steffi Graf dann nicht an. „Wenn ich sage grün, nimmt er blau – und andersherum ist es genauso“, berichtete die 28-Jährige bei den WTA-Finals in Singapur schmunzelnd. Kerber liebt Schuhe, Beltz sieht sich als „nicht so der Shopping-Mensch“. Beim Saisonabschluss der besten acht Tennis-Damen, wo die Kielerin am Dienstag auf Simona Halep trifft, wäre die Gelegenheit zum Bummeln günstig. Direkt neben der Halle liegt ein Einkaufszentrum.

Der 2,02 Meter große Schlaks aus dem hohen Norden hat Kerber zur Weltranglisten-Ersten geformt und als Motivator und Taktik-Tippgeber auch bei ihrem umkämpften Erfolg gegen Dominika Cibulkova am Sonntag eine entscheidende Rolle gespielt. Doch schon lange verbringen beide nicht mehr nur gemeinsam Zeit auf dem Tennisplatz. Sie gehen shoppen, essen und ins Kino oder spielen Backgammon. Ob Beltz eine Art Animateur sei? „Nein, das ist nicht das richtige Wort“, sagte die Norddeutsche. Zwischen ihnen hat sich eine Freundschaft entwickelt.

Auf der Tour ist der 39-Jährige aus Itzehoe wichtigste Bezugsperson für Kerber, gerade wenn Mutter Beata nicht wie in Singapur oder New York als Glücksbringer mitreist. „Wenn man so viel Zeit miteinander abhängt, sind natürlich Konflikte da“, sagte Beltz. Wann die beiden Schleswig-Holsteiner aneinandergeraten, verriet er nicht. „Es ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche streiten. Die Harmonie ist gut. Deswegen denke ich auch, dass sie gut spielt.“

Beltz kennt Kerber wohl so genau wie sonst kaum jemand. Seit ihrer Jugend arbeiten sie zusammen. Eine Auszeit, in der Kerber es mit dem forscheren Benjamin Ebrahimzadeh probierte, hielt nicht lange an. Als die Linkshänderin Anfang 2015 in einer Krise weder ein noch aus wusste, kehrte sie zu Beltz zurück. Ihre gemeinsamen Wetten sind inzwischen fast ebenso legendär wie seine Tradition, sich erst zu rasieren, wenn Kerber verliert. Auch bei den Finals wächst der Bart.

Bei den WTA-Championships tritt Kerber nun in ihrer siebten Woche als Nummer eins an. Einmal mehr hat sie es Zweiflern bewiesen, die nach dem Sprung an die Spitze mutmaßten, sie könne sich dort kaum halten. Bis zum Ende des Jahres wird die bescheidene Norddeutsche dort mindestens thronen – länger als Venus Williams (11 Wochen) oder Bastian Schweinsteigers Ehefrau Ana Ivanovic (12). Weil Serena Williams wegen ihrer Schulterprobleme gar nicht erst nach Singapur reiste, behält Kerber den Spitzenplatz auf jeden Fall bis zum Jahresende.

Natürlich ist der Topgesetzten bewusst, dass die Erwartungen hoch sind und viele – samt der Zuschauer bei der Übertragung im ARD-Kanal One und im Livestream auf sportschau.de – auch gegen Halep auf einen Sieg setzen. Am Sonntagnachmittag interessierte sich das TV-Publikum kaum für ihren Sieg. 940 000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 6,3 Prozent entspricht, guckten im ZDF zu.

Doch aus ihrem neuen Status zieht sie auch neue Kräfte. „In wichtigen Momenten sage ich mir selbst, du bist hier die Nummer eins“, sagte Kerber. „Ich weiß, ich gehöre da oben hin.“ Dieses Bewusstsein könnte ein Trumpf gegen die Weltranglisten-Vierte Halep und für den erstmaligen Einzug ins Halbfinale beim Saisonfinale sein. Gegen die Rumänin Halep, French-Open-Finalistin von 2014, dürfte Kerber wieder voll gefordert sein. Beltz wird in der Box auf der Tribüne sitzen. (dpa)

Kerbers zweites Match beim WTA-Finale ist im Livestream auf sportschau.de am Dienstag ab 13.30 Uhr zu sehen.

