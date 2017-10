Mit Handwerk zum Schulabschluss Über Säge, Hammer und Pinsel zu guten Voraussetzungen für die Arbeitswelt – ein Projekt will das möglich machen.

Schüler Vinc Kirchbach (14, l.) und Ausbilder Lutz Große während des Schülerprojekts im Technologie- und Gründerzentrum Freital. © Andreas Weihs

Die Abschlussquoten von Schülern an Ober- und Förderschulen in Sachsen sollen weiter steigen. Dabei helfen will auch die AMS-Ausbildungsgesellschaft für Metalltechnik und Schweißer. Sie bietet das Projekt „Von der Schule an die Werkbank und zurück“ jetzt auch im Freitaler Technologie- und Gründerzentrum an. Dieses soll besonders abschlussgefährdeten Haupt- und Förderschülern der siebten und achten Klassen bessere Startchancen in die Arbeitswelt ermöglichen.

Das Ziel des Projektes, welches mithilfe der sächsischen Aufbaubank und der sächsischen Bildungsagentur auf die Beine gestellt wurde und seit 2015 zunächst nur im Hauptsitz des Unternehmens in Heidenau stattfand, ist dabei immer fest im Blick – der wichtige Schulabschluss an Förder- oder Hauptschule. Ohne den wird es schwer, Fuß in einer Arbeitswelt zu fassen, in der viel von Qualifikation abhängt. Die Schüler sollen dies vor allem durch vielseitiges und praktisches Arbeiten erreichen. „Die Motivationssteigerung ist dabei fast das Wichtigste. Wir wollen die in der Schule vermittelten Inhalte anschaulich darstellen, die Theorie umsetzen“, sagt Geschäftsführer Norbert Rokasky.

Der Plan für das seit dem Schuljahr 2017/2018 auch in der Außenstelle in Freital stattfindende Projekt ist klar festgelegt. Einmal pro Woche kommen die Schüler ins zweite Obergeschoss der Dresdner Straße 172. Teilnehmende Schulen sind bis jetzt die Geschwister-Scholl-Oberschule in Freital, die Oberschule „Am Marienschacht“ in Bannewitz, die Förderschule Wilhelmine Reichard in Freital und das Förderschulzentrum in Reinholdshain.

In den neu zu Unterrichtsräumen ausgebauten Werkstätten des Technologie- und Gründerzentrums werden ihnen Materialien und Werkzeuge bereitgestellt. Auch auf Schutzmaßnahmen wie Arbeitshosen und Arbeitsbrillen werde besonders wert gelegt, so der Geschäftsführer. Durch den Unterricht führt ein Anleiter, welcher durch einen Sozialpädagogen unterstützt wird. Auch auf die Persönlichkeitsentwicklung der derzeit 40 teilnehmenden Schüler soll während des Unterrichts besonders geachtet werden. Neben den handwerklichen Tätigkeiten sollen menschliche Erfolge erzielt, richtige Verhaltens- und Umgangsweisen gelernt werden. „Die Schüler gehen nach dem Unterricht mit einem Aha-Effekt nach Hause“, erzählt Rokasky.

Nicht nur der bloße Lernerfolg und die vermittelten handwerklichen Kenntnisse sollen die Chance auf eine erfolgreiche Bewerbung erhöhen. Es wird zusätzlich ein Zertifikat ausgestellt, auf welchem eine Art Lehrplan zu finden ist. Dieser zeigt die jeweilige absolvierte Stundenanzahl für ein Themengebiet an, um einen genauen Überblick über die Fähigkeiten des Schülers zu erlangen. Dass sich das Projekt im Technologie- und Gründerzentrum angesiedelt hat, ist kein Zufall.

Durch die zentrale Lage an der Dresdner Straße und durch die Ausstattung mit modernen Werkstätten werden optimale Lernbedingungen für die Schüler gewährleistet. Ebenfalls entsteht durch die Ausbildung im Haus ein naher Bezug zum realen Arbeitsalltag. Das Freitaler Technologie- und Gründerzentrum und der nahe gelegene Technologiepark bilden den größten Wirtschaftsstandort Freitals. Ziel ist es, optimale Startbedingungen vor allem für junge Unternehmen zu bieten. Bereits Anfang August wurde eine Erweiterung des Technologieparks beschlossen. Diese wird mit 4,2 Millionen Euro durch den Freistaat Sachsen gefördert und soll dem großen Bedarf an Gewerbeflächen weiter abdecken.

