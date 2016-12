Mit Hänger geblitzt Kein Knöllchen, kein Bußgeld, kein Punkt. Ein Abschlepp-Fahrer kommt mit blauem Auge davon.

Es ist einer der letzten Knöllchen-Prozesse dieses Jahres, sicher der letzte Ortstermin des Amtsgerichts Dresden. Der Chef einer Abschleppfirma ist am Mittwoch noch in Bühlau mit einem blauen Auge davongekommen. Im Zweifel ist es besser, sich die Sache an Ort und Stelle anzusehen, sagt Richterin Monika Frömmel. Es ist schon ihr dritter Ortstermin in solchen Verkehrsgeschichten in diesem Jahr.

Der 48-jährige Abschlepp-Unternehmer wurde am 19. Mai dieses Jahres in der Quohrener Straße geblitzt. Er hatte nach Abzug der Toleranz noch immer 47 Sachen auf dem Tacho. Eigentlich kein schwerer Verstoß. Erlaubt ist Tempo 30. Allerdings hatte der Mann um 7.28 Uhr einen Anhänger an seinem VW-Transporter. Verkehrsanwalt Andreas Schieder: „Wegen des Hängers drohten ihm 80 Euro und ein Punkt.“

So staksen also Richterin Frömmel ohne Robe, dafür mit Mütze, Verteidiger Schieder, der sein Haar wie immer offen trägt, und der Angeschuldigte im neonorange leuchtenden Zweiteiler nachmittags über unbefestigte Wege neben der Quohrener Straße entlang. Dort zeigt der 48-Jährige, wie er in Höhe der Hausnummer 36 abgebogen sei, über die steinige Zufahrt einer Autowerkstatt weiter und im Bogen zurück zur Quohrener gefahren sei. „Ich hab‘ das 30er-Schild nicht gesehen“, sagt er. Richterin Frömmel muss dem Mann das abnehmen. Sicherheitshalber schreitet sie noch einmal die Länge des Tempo-30-Bereichs ab, dann stellt sie das Verfahren ein. Glück für den Gespann-Fahrer, der ganz schön beschleunigt haben muss, um dort auf 50 Sachen zu kommen.

zur Startseite