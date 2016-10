Mit Händen und Füßen Anne Klinge erzählt mit ihren Füßen Geschichten. Im Osterzgebirge ist sie jetzt gleich zweimal zu erleben.

Unglaubliche Körperbeherrschung: Nur mit ihren Füßen gestaltet Schauspielerin Anne Klinge solche Figuren. Ihre Kunst zeigt sie jetzt im Osterzgebirge.

Anne Klinge bringt ein Puppenspiel mal ganz anders auf die Bühne. Was aus einem Spaß entstand, ist heute große Kunst und einzigartig.

Osterzgebirge. Mit Schuhgröße 36 lebt es sich wahrhaftig nicht auf großem Fuß. Trotzdem steht Anne Klinge mit selbigen ganz fest in ihrem künstlerischen Leben. Den Körperteilen, die sich sonst in Schuhen verstecken, setzt sie eine Nase auf und zieht ihnen ein Kostüm an. Mit ihrem deutschlandweit einmaligen Fußtheater gastiert sie am Wochenende beim 12. Osterzgebirgischen Puppentheaterfest. Und beweist dabei einmal mehr, dass auch Füße eine Mimik und ganz viel Charme haben können.

Die Idee vom Fußtheater entsteht bei ihr quasi auf der Schauspielbühne. Schon in der Kindheit läuft sie gern barfuß. Selbst auf dem Weg zur Uni in Erlangen, wo sie nach dem Abitur Theaterwissenschaft, Psychologie und Literatur studiert, verzichtet sie gern aufs Schuhwerk. In der bayerischen Unistadt beginnt sie, in einer Theatergruppe zu spielen. In den Probepausen wandern aus Spaß Teile der Maske wie die krumme Hexennase erst auf die Hände, dann ans andere Ende des Körpers. Die Kollegen haben ihren Spaß. Da geht doch was.

Erster Auftritt in Erlangen

Ganz langsam fängt die gebürtige Thüringerin an, ein Programm zu bauen. Zuerst stellt sie es nur im kleinen Bekanntenkreis vor. Ihren ersten großen Auftritt bekommt sie beim Internationalen Figurenfestival in Erlangen. Mit Mozarts „Zauberflöte“ feiert das Publikum sie 90 Minuten. Zu dem ersten Programm kamen in den vergangenen 20 Jahren viele weitere Inszenierungen für Kinder und Erwachsene dazu – und ebenso einige Auszeichnungen. Unter anderem erhielt die Künstlerin den Jurypreis auf dem Festival in Koblenz und nahm den Gaukler- und Kleinkunstpreis der Stadt Koblenz mit nach Hause. Denn Anne Klinge erzählt mit einer Mischung aus Erfindergeist, Fantasie, Humor und unglaublicher Körperbeherrschung Abenteuer und Liebesdramen, Zaubergeschichten und Märchen. Regelmäßig ist die studierte Schauspielerin und Pantomimin inzwischen im Fernsehen zu erleben. Darüber hinaus ist die ehemalige Leistungsturnerin als Regisseurin unterwegs und inszeniert in Deutschland und Österreich. Ins Osterzgebirge kommt Anne Klinge gleich mit zwei Programmen. „Die Zauberflöte“ am Freitag im Bärenfelser Gasthof ist schon ausverkauft, für das „Tapfere Schneiderlein“ am Sonnabend in der Herklotzmühle Seyde gibt es noch Restkarten.

Neben Anne Klinge kommen aber noch viel mehr Puppenspieler und Figurenkünstler ins Osterzgebirge. Besucher können bei dem dreitägigen Fest 20 Vorstellungen erleben, so „Notre Dame“ am Sonnabend im Kulturraum Johnsbach, am Sonntag „Amadeus“ in der Altenberger Kirche, „Die kleine Meerjungfrau“ im Gasthof Bärenfels und „Ritter Rost“ in Johnsbach.

Karten gibt es zwischen vier und 18 Euro u.a. in den Spielstätten, in den SZ-Treffpunkten Dippoldiswalde und Freital sowie im Tourist-Info-Büro Altenberg.

