Mit guter Laune ins neue Jahr Die Lauensteiner Sängerin Madeleine Wolf bereitet ihr achtes Programm vor. Es besteht aus beliebten Schlagern.

Madeleine Wolf ist seit November 2007 freiberuflich als Sängerin unterwegs. Jetzt bereitet sie ein neues Programm vor. © Egbert Kamprath

Den Sänger Günter Loose werden heute nur noch wenige kennen. Bekannter ist sein Hit von 1960. Denn der Gute-Laune-Song „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini“ darf auf keiner angesagten Schlagerparty fehlen. Das mag auch der Grund sein, weshalb die Lauensteiner Sängerin Madeleine Wolf ihrem neuen Schlager-Programm genau diesen Titel gab. Seit Herbst arbeitet sie daran. Noch ist sie nicht ganz fertig. Denn es ist schwer, aus drei Jahrzehnten deutscher Musikgeschichte, es geht um die 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre, die passenden Ohrwürmer rauszufischen. Madeleine Wolf ist froh, dass ihre Familie, befreundete Musiker und nicht zuletzt ihre Fans ihr bei der Auswahl helfen.

„Ein wichtiges Kriterium ist, dass die Hits beim Publikum beliebt waren und sind und dass sie zu mir und meiner Stimme passen“, erzählt sie. Nicht zuletzt möchte sie solche Titel singen, bei denen das Publikum mitsingen kann. „Ich mache keine Parodie“, sagt die 36-jährige Sängerin. Vielmehr wird sie jeden Song neu interpretierten und modern arrangieren.

Welche Lieder es in die engere Wahl geschafft haben, bleibt noch ein Geheimnis. Ehemann Tino ließ im SZ-Gespräch schon mal durchblicken, dass Gitte Haennings Schlager „Ich will ‘nen Cowboy als Mann“ von 1963 und Conny Froboess’ Hit „Zwei kleine Italiener“ dazu gehören werden. Insgesamt werden es mehr als 14 Lieder sein. Wie viele die Lauensteinerin später in ihren Programmen singen wird, entscheidet der Veranstalter. Das neue Programm wird Madeleine Wolf voraussichtlich Anfang April im Restaurant Buschmühle in Niederau bei Meißen zum ersten Mal vorstellen – in einem kleineren Kreis. „Eine größere Veranstaltung ist angedacht“, sagt sie. Einen Termin dazu gibt es noch nicht.

Lauensteinerin ist vielseitig

Wie es danach damit weitergeht, lässt sich schwer sagen. Schließlich ist „Itsy Bitsy Teenie Weenie“ das achte Soloprogramm der Lauensteinerin. Wer in der Unterhaltungsbrache erfolgreich sein will, muss vielseitig sein. Und das ist sie. In ihrem Programm „Flieg mit mir fort“ nimmt sie die Zuhörer in die Traumpiratenwelt von Andrea Berg mit. In „ABBA – die größten Hits“ singt sie die populärsten Hits der schwedischen Popgruppe. Und beliebte sowie neue erzgebirgische Lieder trägt Madeleine Wolf in ihrem Programm „Of de Barg do is halt lustig“ vor. Ihr erfolgreichstes Programm ist aber „Hit auf Hit von Schlager bis Pop“, in dem sie Schlager, Klassikstücke, Popsongs, Musicals und auch Kinderlieder singt. Es ist die Mischung, die bei den meisten sehr gut ankommt.

Und das sind nicht nur die Hotels und Kureinrichtungen, die sie buchen, um ihren Gästen Abwechselung zu bieten. Auch Familien laden sie ein. Madeleine Wolf unterhält Hochzeitsgesellschaften genauso wie die Gäste von Geburtstagspartys. Ein Höhepunkt im Jahr ist die zentrale Jugendweihefeier, die alljährlich im Geisinger Leitenhof stattfindet und auf der seit einigen Jahren der frühere Glashütter Mittelschulleiter Klaus Metze die Festerede hält.

„Das ist sehr feierlich“, sagt Madeleine Wolf. Sie fühlt sich dort sehr wohl und freut sich, dass sie die Feier auch in diesem Jahr mitgestalten wird. Ansonsten wird die Sängerin wieder auf Stadt- und Dorffesten auftreten. Diese haben ihren ganz eigenen Charme. Gern erinnert sich die Lauensteinerin an das Oktoberfest, zu dem sie im Herbst ins brandenburgische Wernsdorf eingeladen wurde. Dort sang sie vor gut 800 Zuschauern. Der Programmchef war so begeistert, dass er sie danach in einen der zu diesem Tag geöffneten Höfe einlud, damit sie auch dort singe. „Ich hatte zwar wenig Zeit, weil ich zum nächsten Termin musste. Doch diese Bitte konnte ich nicht ausschlagen“, sagt sie. Auf dem Hof gab die 36-Jährige ein halbstündiges Programm. Die knapp 90 Besucher waren begeistert.

