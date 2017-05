Mit gutem Bauchgefühl Das deutsche Flaggschiff rudert auch mit einer verjüngten Formation zum EM-Titel.

Das junge Quartett mit Daniela Schultze, Charlotte Reinhardt, Frauke Hundeling und Frieda Hämmerling feiert bei der Ruder-EM einen Start-Ziel-Sieg. © divisek/epa/rex/shutterstock

As der fünfte EM-Triumph in Folge perfekt war, kannte der Jubel im neuen Deutschland-Achter keine Grenzen. Mit schwarz-rot-goldener Fahne und einem breiten Grinsen in den Gesichtern genoss das Team die Siegerehrung im tschechischen Racice. „Wir sind ein starkes Rennen gefahren, wir haben eine richtig gute Mannschaft“, sagte Steuermann Martin Sauer. Das neu formierte Flaggschiff lieferte gleich bei seinem ersten Härtetest eine starke Vorstellung ab. Schon an der 500-m-Marke lag das Boot klar in Führung, im Ziel nach 2000 m betrug der Vorsprung auf Polen und den Olympiadritten Niederlande eine Bootslänge. „Das war ein überlegener Sieg, sehr stark. Ich habe schon seit einiger Zeit ein sehr gutes Bauchgefühl bei dieser Mannschaft. Ich wusste, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte Bundestrainer Uwe Bender. Der 58-Jährige hat den Achter übernommen, weil der langjährige Erfolgscoach Ralf Holtmeyer für ein Jahr den U23-Nachwuchsbereich unterstützt.

Das deutsche Paradeboot krönte mit seinem Start-Ziel-Sieg den guten EM-Auftritt der jungen Flotte. Auch der neu formierte Doppelvierer der Frauen holte überraschend Gold. „Wir haben von einer Medaille geträumt. Ich kann noch gar nicht glauben, dass wir Gold geholt haben“, sagte Charlotte Reinhardt. Das neue Männer-Quartett mit dem erfahrenen Dresdner Tim Grohmann verpasste derweil den Endlauf, sorgte mit einem Start-Ziel-Sieg im B-Finale aber für ein versöhnliches Ende. Nach ihrem Umstieg in den Einer gewann Vierer-Olympiasiegerin Annekatrin Thiele aus Leipzig auf Anhieb Bronze. (sid)

