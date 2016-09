Mit gut aufgeräumtem Magen in die Luft gehen Der Gewinner eines G-Flugs genießt die turbulente Fahrt. Er ist aber auch kein Anfänger, verrät er im VIDEO.

Steffen Frenzel (l.) freut sich auf den besonderen Flug. Sein Pilot Mikael Brageot sitzt wenig später beim Flug auf dem Platz hinter dem Gast. © Robert Michael

Der Weg ins Cockpit einer Kunstflugmaschine für das Air Race ist lang. Die Piloten dürfen erst nach mehrjähriger Lehr- und Probezeit um die WM-Punkte fliegen. Für Steffen Frenzel ging es schneller. Der 59-Jährige gewann einen G-Flight, der bei SZ-Online, der Internetplattform der Sächsischen Zeitung, ausgelobt worden war. „Das Angebot reizte mich“, sagte der Preisgewinner am Sonntag auf dem Flugplatz Welzow. „Für mich war es, wie einen Lottoschein abzugeben. Ich hatte Glück.“

Es traf keinen Flug-Laien. Der Vermögensberater und Elektrotechnik-Ingenieur aus Hermsdorf bei Dresden fliegt seit seinem 14. Lebensjahr. Mit Segelflugzeugen landete er zu DDR-Zeiten auch auf den Dresdner Elbwiesen. Seit etwa zwölf Jahren haben es ihm die Gleitschirme angetan. Am Sonnabend war er erst wieder mit einem Gast über Cottbus unterwegs, per Seilwinde ging es in die Höhe. Einen Tag später drehte er Loopings und Schrauben, ging in Steil- und Sturzflug, flog durch Pylonen. Alles Manöver wie beim Air Race.

Diesen Kurs beherrscht Mikael Braqeot. Der Franzose fliegt in der Challenger Class, dem Nachwuchsprogramm, das er schon gewonnen hat. Im nächsten Jahr steigt er auf in die Master-Klasse und darf um die WM mitfliegen. Am Sonntag steuert Braqeot aber erst einmal einen Doppelsitzer und hat vor sich den Preisgewinner. Nach jedem Manöver fragt der Pilot seinen Vordermann, ob alles in Ordnung ist. Der Sachse streckt jedes Mal den Daumen hoch.

Steffen Frenzel spürte die G-Kräfte, wie versprochen. Als die turbulente Luftfahrt nach einer guten Viertelstunde zu Ende ist, steigt er glücklich strahlend aus dem Flugzeug. Sein erster Kommentar: „Das hatte ich so noch nicht erlebt. Ich weiß jetzt, was machbar ist und was das mit dem Körper macht.“ Für Nachahmer hat er auch einen Tipp: „Man sollte lange genug vorher gefrühstückt, einen gut aufgeräumten Magen haben.“ In Steilkurven musste er ungewohnt tief durchatmen. Und dann gab es beim Steigflug den Punkt, an dem das Flugzeug in der Luft zu stehen schien, um dann in den Sturzflug überzugehen. Ein Wechselbad der Gefühle. Am spannendsten war für den Frontmann im Flugzeug der Anflug auf die Pylonen, die extra in Welzow für die Gästeflüge aufgebaut worden waren.

Neu war auch die Erfahrung, was die G-Kräfte bewirken. „Sie pressen den Körper in den Sitz, den Kopf drückt es an die Polster“, beschreibt er die Wirkung der enormen Fliehkräfte, die er in dieser Stärke noch nie gespürt hatte. „Ich wollte den Kopf bewegen, es ging nicht.“ Steffen Frenzel hat das kurze Abenteuer genossen. „Ich würde es sofort wieder machen.“ Mit einer neuen Erfahrung geht er bald wieder in die Luft – sanft mit dem Gleitschirm. (SZ/may)

zur Startseite