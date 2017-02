Mit Großtechnik im Naturschutzgebiet Ein SZ-Leser hat Hinweise auf industriemäßige Forstwirtschaft im Naturschutzgebiet entdeckt. Ist das erlaubt?

SZ-Leser Thomas Kaiser hatte bei einem Spaziergang das obere Foto geschossen.

Es sollte ein entspannter Waldspaziergang werden. Thomas Kaiser aus Bauda war mit seinem Hund im Naturschutzgebiet „Röderauwald Zabeltitz“ unterwegs. Er machte dabei eine Entdeckung, die aus seiner Sicht schlimm ist. „Dieser Wald wird im Moment gerade regelrecht abgeholzt. Ein Wahnsinn, welche Zerstörungswut da gerade herrscht“, erzählt Kaiser. „Die hausen da drinnen, wie sie wollen. Und das im Naturschutzgebiet!“

Größere Flächen sind kahlgeschlagen worden. Überall liegen Äste und gestapelte Baumstämme, nach Größe sortiert. Alles sieht nach industriemäßiger Forstwirtschaft mit einem Harvester aus. Das ist ein Spezialfahrzeug, das Bäume innerhalb weniger Minuten fällen, entästen und in Einzelstücke zersägen kann. Tatsächlich ist so ein Harvester zurzeit im Zabeltitzer Wald unterwegs.

Kaiser hat Fotos gemacht und sie der SZ zukommen lassen. Auch eine Informationstafel am Rande des Naturschutzgebietes hat er abgelichtet. Sie stammt vom Naturschutzverein Pro Natura Elbe-Röder e.V. Der Verein erläutert darauf die Besonderheit dieses Waldgebietes zwischen Zabeltitz und Görzig. Der 283 Hektar große Röderauwald sei ein Binnendelta, das „in Größe und Eigenart einen der bedeutendsten Auenwaldkomplexe Sachsens“ repräsentiert. Auch deshalb sagt Kaiser: „Schade um unsere schöne Natur.“

Der Baudaer hat sich bei der unteren Naturschützbehörde des Landkreises Meißen informiert, wer denn da im Zabeltitzer Röderdelta zugange ist. Es ist der Staatsbetrieb Sachsenforst, bestätigt Landkreissprecherin Kerstin Thöns auf Nachfrage der SZ. „Die Maßnahme ist mit uns abgestimmt“, sagt sie. „Es ist zwar ein Naturschutzgebiet, aber deshalb sind dort forstwirtschaftliche Maßnahmen nicht untersagt.“

Der Staatsbetrieb Sachsenforst reagiert auch sofort auf die Anfrage der SZ und bestätigt, dass kurz vor Weihnachten mit einer Waldpflegemaßnahme im Naturschutzgebiet „Röderauwald Zabeltitz“ begonnen wurde. „Sie wird, gemäß den Vorgaben der NSG-Verordnung, spätestens bis zum 28. Februar abgeschlossen sein“, teilt der zuständige Forstbezirksleiter Dr. Markus Biernath mit.

Ziel der Waldpflegemaßnahme sei es, die von Natur aus nicht heimischen Fichten, Lärchen und Hybridpappeln aus dem Röderauwald zu entnehmen. Damit würden die noch vorhandenen Laubbaumarten gefördert. Später sollen Eichen und Hainbuchen gepflanzt werden. „Diese beiden Baumarten sind wichtige Bestandteile der natürlichen Waldgesellschaften im Röderauwald“, so Biernath.

Bleibt die Frage, warum ausgerechnet mit einem Harvester in dem hochsensiblen Naturschutzgebiet gearbeitet wird.

„Der Einsatz von Harvestern wird von Bürgern oft mit Sorge betrachtet. Diese ist aber unbegründet.“, sagt Biernath. Im Röderauwald würde ein an die dortigen Bodenverhältnisse angepasster leichter Harvester verwendet. Er fährt zudem nur auf Rückegassen im Waldbestand, die im Abstand von 40 Metern angelegt wurden. Damit würde die Befahrungsintensität minimiert und bodenpfleglich gearbeitet, argumentiert der Forstbezirksleiter.

„Wir mögen den Harvester nicht unbedingt“, sagt dagegen Klaus Dünnebier, der Vorsitzende von Pro Natura Elbe-Röder. Allerdings weiß auch er, dass man den Einsatz dieser Spezialfahrzeuge in Naturschutzgebieten nicht verbieten kann. Schon aus einem einfachen Grund: In Sachsen gibt es kaum Rückepferde, mit denen man die Stämme aus dem Wald ziehen kann. Das wäre die Bedingung, um überhaupt den Holzeinschlag per Hand durch Waldarbeiter in Betracht zu ziehen.

Biernath verteidigt den Einsatz von Harvestern. „Der pauschale Verzicht auf moderne Forsttechnik, verkennt, dass diese Spezialmaschinen – insbesondere auch aus ökologischen Gründen – soweit entwickelt wurden, dass sie das Waldökosystem möglichst wenig beeinträchtigen.“, so der Experte. Die Fahrwerke und die Spezialbereifung der Maschinen üben einen so geringen Bodendruck aus, dass das Bodengefüge auch nach mehrmaliger Befahrung vollständig erhalten bleibt.

