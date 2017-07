Mit Griffel und Schiefertafel lernen Das neue Schulhistorische Kabinett auf Schloss Burgk zeigt exotische Exponate – und das Herz der Pestalozzischule.

zurück Bild 1 von 4 weiter Museumsmitarbeiter Wolfgang Vogel sitzt mit einer Schiefertafel in der Hand in einem Klassenzimmer, wie es in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts ausgesehen haben könnte. Es ist das Herzstück des neuen Schulhistorischen Kabinetts auf Schloss Burgk in Freital. Fotos: © Andreas Weihs Museumsmitarbeiter Wolfgang Vogel sitzt mit einer Schiefertafel in der Hand in einem Klassenzimmer, wie es in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts ausgesehen haben könnte. Es ist das Herzstück des neuen Schulhistorischen Kabinetts auf Schloss Burgk in Freital. Fotos:

Das Innere des Auges und des Herzens: So funktionieren Auge und Herz: Anhand von aufwendigen Modellen konnten sich die Schüler ein Bild von unserem Innenleben machen.

Der Schädel eines Keilers: Woher dieses Objekt stammt, weiß keiner, wie die meisten des ehemaligen Schulhistorischen Museums ist es nicht inventarisiert. Jedenfalls ist es ein Keiler.

Die Schandmaske zur Bestrafung: Mit einer solchen Maske könnten aufmüpfige Schüler bestraft worden sein. Ganz sicher ist das freilich nicht, es fehlt noch an Nachweisen.

Das Herz der Deubener Pestalozzischule schlägt jetzt auf Schloss Burgk. Es ist längs aufgeschnitten und gewährt einen großzügigen Einblick in sein Innenleben. Eine Hälfte fehlt zwar, aber es hält trotzdem wacker durch. Mindestens sechzig Jahre schon. Was am Material liegen könnte: Das wichtigste Organ des Menschen ist in diesem Fall nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus bemaltem Gips. Da kann nichts verwesen, höchstens bröckeln.

Das Modell mit der Inventarnummer 0636 der Pestalozzischule ist eines der Exponate des neuen Schulhistorischen Kabinetts, das im Mai eröffnet wurde. Die meisten Objekte werden diebstahlsicher in zugeschraubten Vitrinen verwahrt. Sie dienten einst dem Unterricht in der Schule, nicht selten bis vor wenigen Jahren. Dazu gehören auch exotisch anmutende Dinge, wie eine in Formalin eingelegte Schildkröte im Glas, das komplette Skelett einer Haustaube, getrocknete Schlangen und die Bebrütungsstadien eines Vogels.

Auf dem Schrank steht ein Glaskasten mit sechs ausgestopften Kolibris und daneben gruselig anmutende Tiermasken, die über den Kopf gezogen wurden. Wozu diese Bären, Hunde, Katzen oder Hähne dienten, sei nicht ganz klar, sagt Rolf Günther, Direktor der Städtischen Sammlungen. Möglicherweise waren sie für Theaterspiele gedacht, aber Günther denkt eher, dass es Schandmasken sind, mit denen Schüler bestraft wurden. Dazu diente auch ein Ochsenziemer, der in einer zweiten Vitrine neben allerlei Schulranzen, Brottaschen und Bemmenbüchsen zu besichtigen ist.

Am besten ist es, man lässt die Feuerzangenbowle-Romantik in Ruhe auf sich wirken, setzt sich auf die harten Schulbänke aus den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts, lauscht den Ausführungen des Museumsmitarbeiters Wolfgang Vogel zur Schulgeschichte und lässt dabei den Blick schweifen. Zu entdecken gibt es etwa einen großen Abakus, also eine Rechenmaschine, einen überdimensionalen Rechenschieber, Schautafeln vom Erdmond und „Europa zur Zeit Carls des Großen“, ein Amperemeter zur Messung des Stroms oder ein gebleichter Schädel eines Keilers. Wer will, kann sich nebenher auf den ausliegenden Schiefertafeln mit einem Griffel furchtbar quietschend Notizen machen.

Das Schulhistorische Kabinett ist aus dem 1996 in der Ludwig-Richter-Schule in Birkigt eröffneten Schulhistorischen Museum hervorgegangen, das rund 4 000 Objekte zusammengetragen hatte. Die Ausstellung dort, betreut von einem Förderverein, musste Ende 2011 schließen, weil die Stadt das Gebäude zugunsten eines modernen Schulhortes abreißen will. 2013 löste sich der Verein auf. Viele Leihgaben gingen an die Besitzer zurück, 15 Kisten mit älteren Schulbüchern bekam Peter Sodann für seine DDR-Bibliothek, und der große Rest der Sammlung wurde im Zuge der Liquidation Eigentum der Stadt Freital.

Ein kleiner Teil davon ist nun im ehemaligen Depot der Bergbauschauanlage zu sehen, das mit einer Zwischendecke und einem Holzfußboden versehen wurde. Weil es vom Hof aus separat zugänglich ist, kann das Kabinett auch außerhalb der Öffnungszeiten aufgeschlossen werden, etwa bei Klassentreffen, die auf Schloss Burgk stattfinden. Dann dürfen die ehemaligen Schüler gleich mal ihre Bio-Kenntnisse aus der neunten Klasse auffrischen: Wie genau funktioniert eigentlich unser Herz?

Schulhistorisches Kabinett auf Schloss Burgk in Freital, geöffnet Di.-Fr. 13 bis 16 Uhr, Sa./So. 10 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Absprache 0351 6491562.

