Mit Glühweinbecher gratis ins Museum

In den doppelten Genuss kommen alle, die nach einem Glühwein auf dem Sebnitzer Weihnachtsmarkt auch noch ins Museum gehen. Das verspricht der Freundeskreis der Städtischen Sammlungen. Denn die Trinkbecher der Tannert-Weihnacht, die von Freitag bis Sonntag auf dem Sebnitzer Markt gefeiert wird, gelten an allen drei Tagen als Eintrittskarten für das Kunstblumen- und Heimatmuseum.

Der Freundeskreis empfiehlt vor allem die aktuelle Sonderausstellung zum Sebnitzer Pioniertheater. Auf den per Bildschirm gezeigten Fotos der Theateraufführungen können die Besucher so manchen alten Schulkameraden sowie Eltern, Omas und Opas wiedererkennen. Auch der Schauspieler Dieter Bellmann war damals schon in Form, wie auf den Bildern zu sehen ist.

Daneben lohnen auch das Georgi-Zimmer, das Biedermeier-Wohnzimmer, die Heimarbeiterstube oder das Schlafzimmer aus dem 18. Jahrhundert sowie das Gedenkzimmer Professor Meiches mit seinen Originalmöbeln den Besuch. Im Adolf-Tannert-Zimmer sind die Scherenschnitte und Schattenspiele zu sehen, eine einzigartige Sebnitzer Volkskunst. (SZ)

