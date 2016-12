Mit Glashütter Stollen nach Schramberg

Seit fünf Jahren ist die Glashütter Bäckerei Lehmann ein Dauergast auf dem Weihnachtsmarkt der baden-württembergischen Partnerstadt Schramberg. Das Familienunternehmen steuert den Riesenstollen bei, der zur offiziellen Eröffnung angeschnitten wird. In diesem Jahr geschah das am Vortag des dritten Advents. „Mein Sohn Konrad hat den Stollen nach Schramberg gefahren“, sagt Bäckermeister Joachim Lehmann. Mit im Gepäck hatte er auch andere Leckereien aus der Backstube. Darunter auch einen Schwarzwälder Stollen. „Diesen backen wir seit fünf Jahren nach den Wünschen der Schrammberger“, sagt Lehmann. Die Rosinen werden bei diesem Stollen durch Schokostücke und kandierte Kirschen ersetzt. Den Schrambergern schmeckt es. „Von Jahr zu Jahr verkaufen wir mehr Kirsch-Schoko-Stollen“, sagt Lehmann. Nach dem Rezept wird übrigens auch der Schramberger Riesenstollen gebacken, der in Schramberg als Partnerschaftsstollen bekannt ist. (SZ/mb)

