Mit Gewehr und Gebetsschal Israels Armee zieht nach einer Reform immer mehr ultra-orthodoxe Juden zum Wehrdienst ein. Das provoziert Widerstand.

Die extrem streng geregelte Lebensweise der othodoxen Juden kollidiert oft mit der israelischen Moderne, auch beim Wehrdienst. © dpa

Wenn Oberfeldwebel Jechiel Ruditzky seine Eltern im ultra-orthodoxen Jerusalemer Viertel Mea Schearim besucht, trägt er nie seine Uniform. „Ich habe keine Lust, körperlich angegriffen zu werden“, sagt der 30-jährige strengreligiöse Soldat. Er sitzt am Schreibtisch in einer großen Kaserne bei Tel Aviv, in der für die meisten Rekruten ihr Armeedienst beginnt. Der bärtige Mann ist 2009 in die israelische Armee eingetreten – gegen den Willen seiner Familie. In der ultra-orthodoxen Gesellschaft ist der Militärdienst verpönt, weil er als Bedrohung ihres abgeschotteten und frommen Lebensstils betrachtet wird. Denn in Israels Armee dienen Frauen und Männer gemeinsam, oft auf engstem Raum.

In den vergangenen Monaten ist es immer wieder zu gewaltsamen Demonstrationen ultra-orthodoxer Juden gegen die Wehrpflicht gekommen. Als trauriger Höhepunkt in dem Konflikt wurden während des jüdischen Karnevals Purim in Mea Schearim Puppen ultra-othodoxer Soldaten als „Bösewichte“ aufgehängt. Selbst Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht von einer „extremistischen Randgruppe“.

Ruditzky sagt, auch seine Eltern seien anfangs schockiert von seinem Eintritt in die Armee gewesen. „Es war sehr schwer für sie, es gab viel Streit.“ Viele Soldaten würden jedoch von ihren streng religiösen Eltern komplett verstoßen. Männer müssen in Israel fast drei Jahre Wehrdienst ableisten, Frauen zwei Jahre. Als im Jahr 1948 jüdische Religionsstudenten vom Armeedienst befreit wurden, ging es nur um 400 Männer. Heute sind elf Prozent der 8,7 Millionen Israelis ultra-orthodox. Mit durchschnittlich sechs Kindern haben streng religiöse Familien doppelt so viele Kinder wie andere – in vier Jahrzehnten dürften sie damit mehr als ein Viertel der israelischen Bevölkerung ausmachen.

2014 wurde auch die Wehrpflicht für streng religiöse Juden eingeführt, die zuvor ausgenommen waren. Gegenwärtig dienen rund 6 600 solcher Soldaten in der Armee, Frauen sind automatisch befreit. Führende streng religiöse Rabbiner sagen, ihre Anhänger dienten Israel durch religiöse Studien und Gebete besser als in der Armee.

Es gibt inzwischen mehrere Einheiten in der Armee, die speziell auf die Bedürfnisse streng religiöser Soldaten zugeschnitten sind. Ihre Rationen sind „glatt koscher“ – also nach besonders strengen Speiseregeln hergestellt, und ihre Diensträume sind strikt von denen der Frauen getrennt. Ziel des Militärdienstes ist es auch, dass ultra-orthodoxe Männer später ihren Platz in der Zivilgesellschaft finden. Denn an ihren Schulen lernen sie weder Englisch noch Mathematik und haben später Probleme, qualifizierte Arbeitsplätze zu finden. Oft sind die Frauen Alleinverdiener – und die Familien extrem arm.

Deswegen erhalten streng religiöse Rekruten in der Armee eine achtmonatige Berufsausbildung. – vom Elektriker bis zum Ingenieur. „Wir machen sie hier zu neuen Menschen“, sagt Ruditzky mit einem breiten Lächeln. Genau das wollen die Gegner aber nicht. „An diesem Ort lauern sie Dir und Deiner Heiligkeit auf“, steht auf Schilder der Demonstranten vor Kasernen. Ruditzky erzählt, er sei in Uniform schon häufig auf der Straße attackiert und angespuckt worden, habe telefonische Morddrohungen bekommen. In ultra-orthodoxen Kreisen, so Ruditzky, habe man sogar „für unseren Tod gebetet“. (dpa)

