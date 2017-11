Mit Gewehr bedroht

Spürhund findet Vermisste Steinigtwolmsdorf. Am Donnerstag ist im Ortsteil Weifa die Suche nach einer jungen Frau gut ausgegangen. Bekannte der 18-Jährigen hatten am Morgen die Polizei alarmiert, weil die Jugendliche verschwunden war. Offenbar befand sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen nach der Vermissten. Auch Fährtenhunde waren im Einsatz. Technische Experten des Landeskriminalamtes orteten das Mobiltelefon der Frau. Ein Fährtenhund der Diensthundeschule und sein Leinenführer fanden die 18-Jährige am frühen Nachmittag. Die Rettung kam noch rechtzeitig, so die Polizei am Freitag. Die junge Frau war ansprechbar und kam zur weiteren Versorgung in ein Klinikum.

Einbrecher auf Diebestour Bautzen. Kriminelle waren in der Nacht zu Donnerstag auf Diebestour durch Bautzen. Sie brachen an der Dresdner Straße, in der Fleischergasse und in der Heringstraße in ein Büro, mehrere Keller und eine Gaststätte ein. An der Dresdener Straße durchsuchten sie die Räumlichkeiten eines Vereins. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. An der Fleischgasse hebelten sie die Haustür eines Mehrfamilienhauses auf. Im Keller öffneten sie gewaltsam mehrere Kellerabteile und durchsuchten diese. Unter anderem stahlen sie hier Silbermünzen und eine Bohrmaschine. In einem Lokal an der Heringstraße waren die Einbrecher offenbar auf der Suche nach Bargeld. Laut Polizei kannten sie sich hier augenscheinlich aus. Sie fanden eine Geldkassette, öffneten diese gewaltsam und stahlen einen vierstelligen Betrag. Kriminaltechniker sicherten Spuren, die Untersuchungen dauern an.

Damenfahrrad weg Kamenz. Aus dem Keller eines Wohnblocks an der Kamenzer Schillstraße hat ein Täter in der Nacht zum Donnerstag ein Damenfahrrad entwendet. Das Rad war dort zusätzlich gesichert abgestellt. Der Schaden für den Eigentümer beträgt 500 Euro.

Diebe in Firma Bernsdorf. Mehrere Hundert Euro sind aus einer Firma im Ortsteil Straßgräbchen gestohlen worden. Das wurde am Donnerstag bekannt. Unbekannte hatten ein Schließfach im Pausenraum aufgebrochen und daraus eine Geldkassette gestohlen. Außerdem richteten sie am Schließfachschrank Schaden in Höhe von etwa 50 Euro an.

Ladung schlecht gesichert Weißenberg. Am Donnerstagvormittag kontrollierte die Verkehrspolizei auf dem Autobahnparkplatz Wacheberg nahe Weißenberg einen Sattelzug mit einem Tieflader. Der Bagger von 24 Tonnen Gewicht war mit stark beschädigten Zurrketten völlig unzureichend gesichert. Erforderliche Prüfplaketten fehlten ebenso. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 35-jährige Fernfahrer mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Das verrieten die Aufzeichnungen des digitalen Kontrollgerätes. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Geldbörse gefunden Großröhrsdorf. Ein 54-Jähriger hat der Polizei am Donnerstagabend eine Brieftasche mit gesamtem Inhalt an die Polizei übergab. Der Mann hatte sie auf der Radeberger Straße in Großröhrsdorf gefunden. Die Polizei wird den rechtmäßigen Eigentümer informieren, damit er sein Hab und Gut im Polizeistandort Radeberg abholen kann. Die Polizei bedankt sich bei dem ehrlichen Finder.

Unter Drogeneinfluss auf der A4 Weißenberg. Ein 20-jähriger Honda-Fahrer wurde am Donnerstagnachmittag auf der A4 bei Weißenberg kontrolliert. Zur Prüfung seiner Verkehrstüchtigkeit erfolgte auch ein Drogentest. Dieser ergab, dass der junge Mann offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zur Beweissicherung ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Dem Fahrer drohen nun mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.