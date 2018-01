Mit Getrommel ins zehnte Jahr Die Besitzer des Inders Fuchshöhl haben 2009 am Hohlweg begonnen. Von Reisen in die alte Heimat kommen sie nie mit leeren Händen zurück.

Nishan Singh Multani will möglichst viele Gäste zusammentrommeln, wenn sein Punjabi Fuchshöhl am 30. Januar das neunte Jahr in Meißen beendet. © Claudia Hübschmann

Meißen. An diesem Schmuckstück aus der Heimat ist Nishan Singh Multani einfach nicht vorbei gekommen. Zuletzt im Februar 2017 sei der Chef des indischen Restaurants Fuchshöhl Punjabi zwei Wochen zu Besuch bei seinen Eltern in der Stadt Begowal im Bundesstaat Punjab gewesen.

Die typisch indische Trommel hatte es ihm dabei so sehr angetan, dass er sie hat kaufen müssen. „Jetzt probiere ich mich ab und zu darauf. Und auch mein Sohn kann sie sich ausleihen, wenn er mag“, sagt der 35-Jährige. Der sieben Jahre alte Schüler lernt nämlich momentan bei einem Musiklehrer das Trommeln – um später professioneller als der Vater spielen zu können. Die Trommel ist aber nur eine von mehreren Gegenständen, die Multani von seinen Ausflügen in die mehr als 5 000 Kilometer entfernte Heimat so in sein Meißner Restaurant mitführt.

„Ich habe zuletzt auch Geschirr, Deko-Elefanten und Tischdecken mitgebracht. Außerdem habe ich Arbeitsbekleidung für unsere Mitarbeiter in Indien nähen lassen“, erzählt der Wahl-Meißner. Wenn es die Zeit erlaubt, begleitet ihn seine Frau Maria auf seinen Heimatbesuchen. Der gemeinsame Sohn sei schon zweimal mit dabei gewesen, für die fünfjährige Tochter ist es sicher bald soweit. Beide wachsen zweisprachig auf, gehen in Meißen in die Schule beziehungsweise die Kita.

Dass Maria Multani im Februar nicht dabei sein konnte, hat einen für das Paar durchaus positiven Grund. „Ich konnte das Punjabi nicht so lange alleine lassen, hatte Gäste in unseren Ferienwohnungen und dem Restaurant zu betreuen“, sagt die 35-Jährige. Anfang Februar 2018 beginnt für die Besitzer, den fest angestellten Koch, eine Servicekraft und drei Pauschalkräfte das zehnte Jahr am Meißner Hohlweg. Das indische Gasthaus ist längst kein Geheimtipp mehr. Besucher können sich auf frisch zubereitete Speisen nach indischen Originalrezepten freuen.

„Am 30. Januar geben wir eine kleine Sektrunde für unsere Gäste aus, dann sind wir neun Jahre in Meißen und möchten das ein wenig feiern“, so Maria Multani. Dass sich das Restaurant schon so lange hält, hätten sie und ihr Mann anfangs nicht geglaubt, erzählt sie. Doch das Angebot mit täglichem Mittagstisch und abendlicher Öffnungszeit bis 23 Uhr überzeugt. Dafür müsse das Privatleben oft hintangestellt werden, räumen beide ein. Das sei eben so, wenn sich relativ wenig Leute um ein Restaurant und vier Ferienwohnungen zu kümmern hätten. Der Lohn seien Gäste, die immer wieder kommen.

Manchmal auch von weit her – so wie ein Pärchen aus Norwegen, das regelmäßig ein Zimmer in den Räumen über der Gaststätte bezieht. Von einigen gastronomischen Mitstreitern in der Stadt wünschen sich die Multanis derweil ein noch offeneres, freundlicheres Miteinander. „Mit vielen Kollegen ist es wunderbar, aber einige scheinen uns den Erfolg nicht zu gönnen, erzählen manchmal Dinge, die so nicht stimmen“, sagte der Chef und möchte nicht weiter in die Tiefe gehen.

Daneben bestehe weiterhin der Wunsch, eine feste Servicekraft einzustellen. Doch jemand wirklich Geeignetes habe sich bisher nicht im Fuchshöhl vorgestellt. Im kommenden Sommer kann sich Nishan Singh Multani übrigens vorstellen, einen neuen indischen Cocktail anzubieten – vielleicht mit einem Verkaufswagen vor dem Geschäft, sofern es seitens der Stadt genehmigt werde. Die Gelegenheit zum Anstoßen inmitten indischer Gastfreundlichkeit wird somit auch nach dem 30. Januar wiederkehren.

