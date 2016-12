Mit Geschichte im Aufwind Maxens Heimatmuseum steigert seine Gästezahlen. Das soll 2017 so bleiben, auch mit weniger Veranstaltungen.

2016 besuchten mehr Gäste das Maxener Heinatmuseum als noch im Jahr zuvor. © Ronald Bonß

Dem Schreck von 2015 folgt nun ein Aufatmen. Mit über 800 Besuchern hat das kleine Maxener Heimatmuseum wieder aufgeholt. Im vorhergehenden Jahr waren es nur 767 gewesen. Zu dem Anstieg haben noch einmal der erste Weihnachtsfeiertag beigetragen – und die Kreischaer Oberschüler. Die Fünftklässler gehören seit Jahren zu den Besuchern im Museum und am Kalkofen. Auch der Wandertag der Kreischaer mit 50 Gästen ihrer tschechischen Partnergemeinde und andere Wandergruppen trugen zur positiven Bilanz bei, sagt Jutta Tronicke, die das Museum im Rahmen des Heimatvereins ehrenamtlich leitet.

Sie öffnet immer öfter auch für Familienfeiern oder im Rahmen eines Maxen-Spaziergangs das Museum und erzählt aus der Geschichte. Insgesamt gab es dieses Jahr zehn öffentliche und 32 Sonderführungen. 14 ehrenamtliche Museumsmitarbeiter sichern zwischen März und Dezember die sonntäglichen Öffnungszeiten ab. „Leider gibt es auch Sonntage ohne einen einzigen Besucher“, sagt Jutta Tronicke.

Ein besonderer Höhepunkt waren die Führungen zu den Maxener Sehenswürdigkeiten anlässlich des Internationalen Museumstages im Mai. Diese Aktion unterstützten alle Arbeitsgruppen des Heimatvereins sowie die Feuerwehr, die Volkssolidarität und das Maxener Schloss. 69 Besucher erlebten mit den lebendig gewordenen historischen Persönlichkeiten Clara Schumann, Ottilie von Goethe, Friederike Serre, Hans Christian Andersen und preußischen Soldaten Maxener Geschichte hautnah.

Genau diese Aktion aber wird es 2017 nicht geben. Nächstes Jahr fällt der Internationale Museumstag nämlich auf den Tag, an dem die Naturbühne ihre Saison eröffnet. Und gegenseitig machen sich die Gruppen des Heimatvereins nicht die Besucher streitig; im Gegenteil, man unterstützt sich bei Höhepunkten.

Wer dem Museum und sich einen guten Start ins neue Jahr bescheren will: Am Neujahrstag ist das Museum am Dorfplatz von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Dann ist es bis Anfang März geschlossen, Sonderführungen sind wie immer möglich. (SZ/sab)

Kontakt: museum@heimatverein-maxen.de, Tel. 0179 2421518

