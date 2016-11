Mit ganzer Seele Feuerwehrmann Jochen Preuße ist seit 50 Jahren dabei. Er scheut keinen Einsatz. Bei einem hat er dabei etwas Wichtiges vergessen.

Seit 50 Jahren ist Jochen Preuße Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, 41 davon in Leisnig. Mit 16 fuhr er mit zu den ersten Einsätzen. Bereits mit acht Jahren war er als junger Brandschutzhelfer aktiv. © André Braun

Es gibt viele Einsätze, die Jochen Preuße mitgemacht hat. Aber ausgerechnet bei der Rettung der „fliegenden Kuh“ von Leisnig, die wohl in die Geschichtsbücher der Feuerwehrhistorie eingehen wird, war er nicht dabei. Ein wenig wurmt ihn das noch immer. Trotzdem hat der Oberbrandmeister viel zu erzählen, wenn er auf seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr zurückblickt. Jochen Preuße ist einer von insgesamt 47 Kameraden, die jetzt vom Landratsamt Mittelsachsen für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet worden sind. Zudem erhielten fünf Helfer im Katastrophenschutz eine Ehrung.

Mal in vorderster Front – vor allem tagsüber – mal als Stratege im Hintergrund ist Preuße ein fester Bestandteil der Leisniger Truppe. „Bei unseren letzten beiden Einsätzen, dem brennenden Auto am Kirchplatz und der Rettung einer Person aus einem Wagen, war ich mit dabei“, sagt der 66-Jährige. Unter Atemschutz begibt er sich nicht mehr in brennende Häuser. Aus dem Alter sei er raus. „Gesundheitlich geht es mir gut, nur bei der Fitness merkt man dann schon den Unterschied zu den jungen Kameraden“, sagt er und schmunzelt dabei.

Jochen Preuße ist einer der beiden stellvertretenden Wehrleiter in Leisnig. Und irgendwie das sprichwörtliche Mädchen für alles. „Jochen, kannst Du mal?“ – das ist eine Frage, die er häufiger zur hören bekommt. „Nach einem Einsatz oder einer Übung bringe ich zum Beispiel die Druckluftflaschen und die Schläuche nach Döbeln.“ Er betont, dass auch andere Kameraden dieses Arbeiten erledigen. „Aber ich bin ja nun mal Rentner und hab die Zeit. Das Feuerwehrtechnische Zentrum hat abends nicht mehr auf. Und einer muss es ja machen.“

Wenn er von seiner Laufbahn erzählt, ist eines zu spüren: Er ist mit ganzem Herzen dabei. Aufgewachsen ist er in Richzenhain. „Direkt neben der Feuerwehr haben wir gewohnt. Als Kinder haben wir am Zaun gestanden und geguckt, was die da drüben so machen“, sagt er. Sein Vater war einer von ihnen. Und so sei es irgendwie eine logische Konsequenz gewesen, dass auch er Mitglied wird. Acht Jahre war er da alt und als junger Brandschutzhelfer aktiv.

Dann zog er mit seiner Familie nach Leisnig um. „Seit 41 Jahren bin ich hier dabei“, sagt er. Preuße sitzt zum Beispiel am Steuer der Tankwagen, wenn es raus zum Einsatz geht. „Ich habe den Lkw-Führerschein für weitere fünf Jahre verlängert bekommen“, sagt er. Außerdem hat er einen Bootsführerschein. Der nützte ihm, den Kameraden und vor allem den Leisnigern vor allem 2002. „An der Muldenwiese haben wir eine Frau aus einer Wohnung gerettet. Die Strömung des Wassers war allerdings recht stark. Es hat auch einmal gekracht während der Fahrt. Wir haben ein Vorfahrt-Beachten-Schild beschädigt“, sagt er. Aber was soll’s. Die Frau, der es nicht so gut ging, konnten er und seine Kollegen erfolgreich dem Rettungsdienst übergeben. Das sei alles, was zähle.

Einige Erlebnisse beim Hochwasser 2002 hat er nicht vergessen. Wenn er davon erzählt, muss er herzhaft lachen. Jetzt, mit den vielen Jahren Abstand, ist das möglich, weil die Situation wirklich kurios war: „Wir sind ins Kloster gefahren, um dort zu helfen. Als wir zurück wollten, waren die Straße und die Leitpfosten schon nicht mehr zu sehen. Wir hatten vom Rüstwagen die Seitenplatten rausgeklappt, damit wir noch ein paar Leute mitnehmen konnten. Die standen mit den Füßen dann auch im Wasser.“ Wie er die Fahrt zurück nach Leisnig überstanden hat, weiß er auch nicht mehr genau. Er hat das Gefährt und die Leute jedoch sicher in die Stadt gebracht.

Er und seine Kameraden hätten während der Flut im Depot übernachtet. „Dann bin ich nach Hause, wir wohnen außerhalb des Flutgebietes, und habe mich gewundert, warum so viele Leute im Garten saßen. Da fiel mir ein, dass meine Frau ja Geburtstag hat“, sagt er. Übelgenommen hat sie ihm das nicht. „Wir sind nun seit 44 Jahren glücklich verheiratet“, sagt er. Sie halte ihm stets den Rücken frei und zeige meist Verständnis dafür, wenn auch nachts der Piepser Alarm schlägt.

Der 66-Jährige hat es eigentlich nicht so gern, hervorgehoben zu werden. „Denn die anderen Kameraden aller Wehren leisten mindestens genauso viel“, sagt er. Jochen Preuße ist ein stellvertretendes Beispiel für den Einsatz all der anderen Kameraden, die ihre Freizeit für das Wohl meist fremder Leute aufwenden, um diese Personen zu retten, ihnen zu helfen. Dass sie dabei auch ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, ist für den gebürtigen Waldheimer keine hohle Phrase. „Im Winter bin ich mal auf einer überfrorenen Pfütze ausgerutscht und habe mich dabei am Sprunggelenk verletzt. Den Einsatz habe ich trotzdem beendet, bin dann am nächsten Tag erst zum Arzt“, sagt er.

