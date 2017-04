Mit ganz viel Leidenschaft Freitals Männer sichern sich am letzten Spieltag in einem packenden Finale Meistertitel und Aufstieg.

Arme hoch: Nach einem Jahr in der Bezirksliga feiern Freitals Männer die Rückkehr in die sechste Liga. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Männer des VSV Blau-Weiß Freital kehren zurück in Sachsens zweithöchste Volleyball-Liga. An einem packenden letzten Spieltag feierten sie in der Halle des Freitaler Weißeritzgymnasiums zwei Siege und sicherten sich damit nach einem Jahr in der Bezirksliga den erneuten Aufstieg in die Landesklasse.

Bis dieser Erfolg gesichert war, hatten die Blau-Weißen noch richtig hart zu arbeiten. Besonders in der ersten Partie des Tages gegen Motor Mickten II musste der VSV ans Limit gehen. Besonders mit dem gegnerischen Block hatten die Freitaler Angreifer immer wieder ihre liebe Not. Dafür gab es im Aufschlag deutliche Vorteile für den VSV. Nach neun Fehlaufgaben der Dresdner hatte Freital mit 25:23 den ersten Satz in der Tasche. Danach blieb das Duell der beiden Aufstiegs-Kandidaten ein Krimi. Die Gäste spielten weiter volles Risiko. Blau-Weiß konnte im zweiten Durchgang zwar fünf Satzbälle abwehren, aber beim sechsten war man chancenlos.

Ganz anders dann der dritte Abschnitt: Mit einer enormen Steigerung in der Feldabwehr wurden jetzt die langen Ballwechsel fast immer vom VSV gewonnen. Freitals Libero Tom Weinmar zeigte in seinem letzten Spiel noch einmal, was Routine und Ruhe bewirken können.

Nach der 2:1-Satzführung drehte sich allerdings erneut das Spiel. Mickten lag zeitweise mit zehn Punkten in Front, bei Freital regierte Hektik und Chaos. Als der Satz schon verloren war, raffte sich die Mannschaft noch einmal auf. Zwar reichte es nicht ganz, aber diesen Schwung nahm man in den entscheidenden Tiebreak mit. Jetzt begann ein Satz auch einmal mit einer Freitaler Führung. Nach einem Ass von Rene Fleischer stand es sogar 4:0. Diese klare Führung wurde bis zum Schluss verbissen verteidigt – zwar glanzlos, aber mit ganz viel Leidenschaft.

Nur ein Sieg kommt infrage

Damit war bereits ein großer Schritt für die Freitaler in Richtung Aufstieg geschafft. Im letzten Spiel der Saison war nun TuS Coswig der Gegner. Kein einfaches Los, denn die Gäste kämpften gegen den Abstieg und mussten ebenfalls noch einmal alles geben. Für Freital hieß es hingegen: Sieg bedeutet Aufstieg. Bis zur Mitte des ersten Satzes hielt Coswig gut dagegen. Dann setzte sich der VSV immer mehr ab. Drei Sprungaufschläge von Alex Lindner sorgten endgültig für klare Verhältnisse. Danach wackelte der Favorit zwar, doch sehr kritische Worte in der Auszeit zeigten schnell Wirkung. In allen Belangen steigerten sich die Freitaler wieder und brachten auch den zweiten Satz mit 25:16 sicher nach Hause. Im abschließenden dritten Satz war es dann Kapitän Sven Unger vorbehalten, den letzten Punkt zum Sieg und Bezirksmeistertitel beizusteuern.

Danach war bei den Freitalern erst einmal Feierstimmung angesagt. Doch der Blick geht schon voraus: Mit dem kleinen Kader und beruflichen Belastungen wird es ohne Verstärkungen fast unmöglich sein, in der Landesklasse nicht nur gegen den Abstieg zu spielen. Für das Team um Trainer Steffen Helbig stehen deshalb entsprechend wichtige Entscheidungen an. (sh)

