Mit Funktechnik auf Rattenjagd Zwei Städte im Landkreis setzen auf ein neuartiges System. In Riesa hofft man auf die Vernunft der Einwohner.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ungewöhnlich sieht es aus, wie der Mitarbeiter der Wasserentsorgung Radebeul mit einem Handy-ähnlichen Gerät am Kanaldeckel hockt. Allerdings spielt er nicht etwa mit einem Smartphone: Das Spezialgerät zeigt an, wie viele Ratten im Untergrund an einem ungewöhnlichen Köder gefressen haben. © Arvid Müller Ungewöhnlich sieht es aus, wie der Mitarbeiter der Wasserentsorgung Radebeul mit einem Handy-ähnlichen Gerät am Kanaldeckel hockt. Allerdings spielt er nicht etwa mit einem Smartphone: Das Spezialgerät zeigt an, wie viele Ratten im Untergrund an einem ungewöhnlichen Köder gefressen haben.

So sieht der neue Ratteneimer, im Kanal installiert, aus.

Stimmt die Schätzung für Städte in Deutschland, dann gibt es in Riesa und Radebeul genauso viele Ratten wie Einwohner – jeweils reichlich 30 000. Sie wandern durch die Kanäle der Stadt und suchen nach Fressbarem. Meist werden sie dort fündig, wo eine größere Zahl von Menschen in Mehrfamilienhäusern wohnt. Auch ein Komposthaufen lockt sie. Die Tiere schleppen Keime durch die Stadt und vermehren sich rasant. Deshalb werden sie bekämpft.

Seit zwei Wochen nutzt Radebeul dafür eine neue Methode, die testweise bereits in Coswig angewendet wird. Ralf Baar, der Rohrnetzmeister für das Kanalnetz: „Wir setzen neuartige Geräte in die Kanäle ein und hängen nicht mehr wie bisher nur einen Giftköder an einen Draht.“ Das eimerförmige neue grüne Gerät wird an der Kanalwand befestigt und kann auch von Kanaleingang zu Kanaleingang versetzt werden. Entwickelt hat das Gerät namens Toxprotect die fränkische Firma ball-b.

Das Prinzip erklärt Firmengründer und Geschäftsführer Jürgen Buchstaller: „Die Ratte wird durch einen Köder im Innern angelockt. Im Gerät ist eine schmale Öffnung am Boden. Dort kriecht die Ratte rein. Von einem Sensor wird alles gezählt, was in den Eimer reingeht.“ Ein Sender überträgt die Ablesewerte bis zu vier Meter nach draußen. Die Mitarbeiter der Wasserentsorgung müssen keinen Kanaldeckel mehr heben und können sogar aus dem Auto heraus per Funkkontakt feststellen, wie viele Ratten an der bestimmten Stelle aufgetaucht sind. Bei steigendem Wasser – etwa starker Regen oder Hochwasser – verschließt ein Schwimmer die Bodenöffnung.

Doch nicht nur der Rattenbefall in einer bestimmten Gegend kann so bestimmt und darauf reagiert werden, auch für die Umwelt und unser Trinkwasser wird was Wichtiges getan. Fachleute haben festgestellt, dass bei einer Großstadt, wie etwa Düsseldorf, im Jahr rund 40 Tonnen Giftköder gegen Ratten eingesetzt werden. Einen kleinen Teil davon knabbern die Ratten ab, verenden und werden im Klärwerk im Rechen herausgezogen. Der größte Teil jedoch – zwei Drittel der Giftmenge – wandert mit dem Abwasser letztlich in Flüsse und in den Boden.

Ralf Baar und seine Kollegen sagen, dass mitunter schon nach zwei Wochen der am Draht hängende Köder in Radebeul und Coswig von Ratten und Wasser zerbröselt mit dem Abwasser verschwunden ist. Die neuen Behälter haben einen Köder zum Anlocken der Ratten und einen Giftköder. Die sind allerdings innerhalb des Behälters. Mit der Ratte geht nur das nach draußen, was sie auch gefressen hat, also ein Bruchteil des Gifts.

An 15 verschiedenen Stellen in Radebeul wurden jetzt die neuen Rattenfallen Toxprotect im Kanal eingesetzt. In Coswig gibt es mittlerweile an elf Stellen Fang- und Zählgeräte. Dort sei der neue Toxprotect extrem gut angenommen worden. Ralf Baar: „Eine klare Übersicht, ob wir an den richtigen Stellen die Fallen gesetzt haben, werden wir allerdings erst zum Jahresende haben.“ Dann ist ausreichend gezählt worden. Erst danach werde entschieden, ob die Städte Geräte umsetzen oder auch noch zusätzliche für die Kanäle kaufen, für rund 400 Euro das Stück. Mit einer größeren Zahl von Geräten, so Baar, könnten dann sogenannte Hotspots installiert und Rattenfamilien und ihre Zentren lagegenau eingegrenzt und eben bekämpft werden.

Ein gefundenes Fressen

In Riesa ist die neue Technologie bislang noch kein Thema. „Wir nutzen nach wie vor Giftköder“, sagt Kerstin Stöbel, Leiterin des Klärwerks Riesa-Gröba. Laut Stöbel ist das Problem mit den Ratten in Riesas Kanalnetz unverändert groß. Problematisch sei die Lage vor allem dort, wo Bewohner besonders viele Lebensmittel im Klo hinunterspülen. Für die Ratten ist das natürlich ein gefundenes Fressen und eine gute Lebensgrundlage.

Auch Ralf Baar in Radebeul sagt: „Die beste Methode der Rattenbekämpfung ist, ihnen keine Nahrung anzubieten. Dann ziehen sie ab.“

