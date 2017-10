Mit Frühlingsgefühlen in die Blumenschau Im März zieren wieder Blüten das Palais im Großen Garten. Eingeleitet wird der Dresdner Frühling mit einer Hochzeit.

Tobias Muschalek von der Fördergesellschaft Gartenbau Sachsen, Grafikdesignerin Bea Berthold und Gärtner Wolfgang Friebel (v. l.) mit einem der Ausstellungsstücke. © Christian Juppe

Mit Stuck verschnörkelt und zur Decke hin abgerundet ragen die Säulen in den hohen Saal hinein. Zwischen ihnen stehen die Skulpturen des Dresdner Barocks: Knaben in Laufposition, ein Teufel, Engel – allesamt bereits schwarz angelaufen. In weniger als einem halben Jahr werden die Frauen, Männer und Fabelwesen wieder in einer Blütenpracht stehen. Es wird duften und leuchten. Denn vom 2. bis zum 11. März findet wieder der Dresdner Frühling im Palais statt. Unter dem Motto „Blüten, Lieder, Frühlingsglück“ wird der sogenannte Säulensaal dann mit einem Birkenwäldchen geschmückt, den Boden werden pastellfarbige Blüten zieren.

Rund 35 000 Pflanzen schmücken dann das Palais. Etwa 30 sächsische Gartenbaubetriebe und das Dresdner Institut für Floristik lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Auf den Tag genau sollen sie ihre Blüte in schönster Pracht zeigen. Um das zu schaffen, haben die Gärtner bereits jetzt die ersten Frühlingsblumen gepflanzt. Diese benötigen die Kälte des Winters – und müssen rechtzeitig vor der Ausstellung gewärmt werden. „Das benötigt viel Fingerspitzengefühl“, weiß Wolfgang Friebel, der das Projekt leitet und als ehemaliger Gartenmeister des Pillnitzer Schlossgartens bekannt ist. Friebel sammelte bereits in den 1970er Jahren erste Erfahrungen mit Blumenschauen. Er begann als Gärtner – mittlerweile konzipiert er die Ausstellungen.

Jeder der zwölf Räume steht unter einem anderen Motto. Frühlingslieder begleiten die Besucher durch die Ausstellung. Die Blumenpracht ist dabei auf die Liedtexte abgestimmt. Im ersten Saal, dem „Glöckchenraum“, wird die zarte Melodie von „Leise zieht durch mein Gemüt“ die Dresdner auf die schönste Jahreszeit einstimmen. In diesen Räumen handeln die Lieder von der Sehnsucht nach dem Winterende. Der Treppenaufstieg wird durch erfrischende Töne erleichtert und im Obergeschoss ist die schönste Jahreszeit dann bereits angekommen: Hier wird musikalisch unter anderem die Vogelhochzeit gefeiert. Passend zu dem Stück von Rolf Zuckowski fliegt ein von der Grafikdesignerin Bea Berthold gestalteter Vogelschwarm von der Saaldecke zum Boden.

Bereits vor 190 Jahren begann im Großen Garten die Ära der Blüten- und Pflanzenschauen. Seit 2006 findet nun alle zwei Jahre der Dresdner Frühling im Palais statt. Im vergangenen Jahr lockte die Ausstellung 39 000 Besucher an. Ganz ohne Besucher startet die romantische Schau in diesem Jahr: Eröffnet wird sie am 1. März durch eine Hochzeit. Die Trauung ist nicht öffentlich, doch teilhaben können die Dresdner an dem Liebesglück dennoch: Bis zum 31. Oktober können sie online abstimmen, welches Brautpaar heiraten wird.

Ab dem 1. November können Vorfreudige auf www.dresdner-fruehling-im-palais.de Eintrittskarten erwerben. Tageskarte: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

