Mit fremdem Personalausweis Geld und Handys ergaunert Ein Döbelner steht wegen Urkundenfälschung und Betrugs vor Gericht. Dort schweigt er. Das Verfahren wird fortgesetzt.

Es ist eine lange Liste von Straftaten, die dem 39-jährigen Döbelner in der Schöffenverhandlung des Amtsgerichts Döbeln vorgeworfen werden. Angeklagt ist er wegen Betrugs und Urkundenfälschung.

Im September 2015 soll er in Nossen, in Mittweida und in Waldheim an den Schaltern der Postbank sich jeweils 500 Euro in bar haben auszahlen lassen. Dazu benutzte er einen fremden Personalausweis. Die Auszahlscheine unterschrieb er mit der Unterschrift des Opfers. Der Ausweis war Tage zuvor zusammen mit der Jacke, der Geldbörse, der Krankenkassenkarte, dem Führerschein und zwei EC-Karten einem Mann abhandengekommen. Mit dem fremden Personalausweis soll der Angeklagte Tage später im Mediamarkt in Riesa zwei iPhones für jeweils 699 Euro gekauft haben. Dabei schloss er für die Handys Mobilfunkverträge ab, für die er den gestohlenen Personalausweis vorlegte. Die Verträge unterschrieb er ebenfalls mit dem Namen des Geschädigten. Gleiches wiederholte sich am 24. September 2015. An dem Tag erwarb er im Vodafone Shop in Mittweida ein Mobiltelefon für 629 Euro. Auch hier schloss er einen Mobilfunkvertrag ab, bei dem er den fremden Personalausweis vorlegte und mit der Unterschrift des Geschädigten unterschrieb. Doch das ist noch nicht alles. Schon einen Tag später soll der Beschuldigte per Ratenvertrag mit dem fremden Personalausweis und gefälschter Unterschrift bei Real im Riesapark einen Fernseher und eine PlayStation gekauft haben. Und am 29. September 2015 erwarb er auf die gleiche Art und Weise im Vodafone Shop in Mittweida ein Handy für 499 Euro – wieder mit Mobilfunkvertrag. Für die Verträge erhielt er von den Handyshops sogar einen Rabatt auf die Mobiltelefone.

Des Weiteren soll der Angeklagte im Zeitraum vom 11. November 2015 bis zum 10. März 2016 in 43 Fällen mit einem ungültigen tschechischen Führerschein einen Lkw gefahren haben. Erst als ihn am 7. Februar 2017 ein Polizist, der dienstlich in Zivil unterwegs war, kontrollierte, flog die Sache auf. An dem Tag fuhr der Beschuldigte in einem Pkw Mondeo auf der Dresdener Straße in Döbeln. Dem Beamten fiel das Fahrzeug auf. Als der Mondeo in eine Tankstelle einbog, fuhr der Polizeibeamte hinterher und kontrollierte den Fahrer. Es war der Angeklagte.

Der Besitzer der Geldkarten schildert in der Zeugenbefragung, dass er seine Jacke mit dem Portemonnaie, in dem sich die EC-Karten und der Personalausweis befanden, in der Post liegengelassen hatte. Weil er, als er die Jacke verlor, leicht alkoholisiert war, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse erst am nächsten Tag. Eine Suche danach blieb erfolglos. Daraufhin ließ er sein Konto sperren. Zwei Wochen später erfuhr er von den Barabhebungen und von den Lastschriftabbuchungen für die Mobilfunkverträge und die Handys. Er erstattete Anzeige.

Zu den Taten schweigt der Angeklagte. Die meisten Zeugen, darunter die Verkäuferinnen aus den Mobilfunkgeschäften und aus dem Realmarkt, erkennen den Angeklagten wieder. Einer Zeugin, die in der Postbank in Waldheim arbeitet, fiel auf, dass das Bild auf dem Personalausweis, den ihr der angebliche Kontoinhaber vorlegte, dem Mann wenig glich. Auf ihre Nachfrage sagte er, dass er sich in letzter Zeit stark verändert hätte. Eine Kontoüberprüfung ergab, dass das Konto gesperrt war. Auf Nachfrage der Angestellten schilderte der Beschuldigte, dass er seine Geldkarte kurzzeitig verloren hätte und deshalb sein Konto sperren ließ. Er hätte schon eine neue Karte beantragt. Eine Nachfrage in der Zentrale der Postbank ergab, dass das Konto eine Deckung aufwies. Die Angestellte zahlte dem Angeklagten mittels Notauszahlschein 500 Euro in bar aus. Weil ihr die Situation merkwürdig vorkam, behielt sie die Geldkarte ein. „Wir haben sie drei oder vier Monate im Tresor aufgehoben und dann vernichtet“, sagte sie in der Zeugenbefragung.

Auch der Verkäuferin im Realmarkt fiel auf, dass das Bild auf dem Ausweis dem Angeklagten wenig glich. Sie verlangte eine Bürgschaft. Daraufhin erschien der Angeklagte wenig später in dem Markt mit einer Freundin. Die bestätigte, dass er der Mann auf dem Personalausweis sei. Das Verfahren wird fortgesetzt.

