Mit fremdem Motorrad verschwunden

Verkehrsunfall mit Folgen Nünchritz. Zu einem Verkehrsunfall mit Folgen kam es am Sonnabend gegen 10 Uhr im Nünchritzer Ortsteil Goltzscha auf der Dorfstraße. Die 42 Jahre alte Fahrerin des Kia stieß bei der Ausfahrt von einem Grundstück den von rechts kommenden Hyundai zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.000 Euro. Schlimmere Folgen hatte der Unfall für den Fahrer (52) des Hyundai. Die Beamten nahmen bei ihm während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens unter Alkohol ermittelt.

10.000 Euro Sachschaden Thiendorf. Am Sonntag ereignete sich gegen 17.55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 98. Der Fahrer (m/40) eines VW T6 kam aus Richtung Schönfeld und beabsichtigte offensichtlich nach links in die Straße Am Fiebig einzubiegen. Als er sich nach links einordnete, stieß er gegen einen Mercedes (Fahrer 46). An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 5.000 Euro.

Parkplatzrempler Großenhain. Am vergangenen Freitag beschädigte gegen 13 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen Mazda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Radeburger Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Mazda entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfallwagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.