MIT-Fraktion fusioniert mit Freien Wählern

Seit der Sitzung am Dienstag gibt es im Pirnaer Stadtrat eine neue Konstellation. Die Ratsfraktion „MIT – Ihre Nachbarn“ hat die beiden Stadträte der Freien Wähler aufgenommen. Damit besteht die Fraktion jetzt aus vier Mitgliedern: Thomas Gischke und Katrin Lässig (MIT) sowie Bernd Kühnel und Ulf Weise (Freie Wähler).

Nach dem Austritt von Tim Lochner aus der MIT-Fraktion – er stellt sich partei-unabhängig der Wahl zum Oberbürgermeister – wäre die MIT-Fraktion eigentlich aufgelöst gewesen, da in Pirna eine Ratsfraktion mindestens drei Mitglieder haben muss. Dank der beiden Freien Wähler bleibt sie nun arbeitsfähig, die MIT-Räte müssen so unter anderem ihre Posten in Ratsausschüssen nicht abgeben. Die Aufnahme in die Fraktion sei aber ohnehin der Wunsch der Freien Wähler gewesen, erklärt Thomas Gischke auf SZ-Anfrage. „Inhaltlich gab es bereits eine gute Zusammenarbeit.“

Interessant ist, dass damit die Spaltung der CDU im Pirnaer Rat gefestigt wird. Thomas Gischke, Katrin Lässig und Tim Lochner waren über die CDU-Liste in den Stadtrat gekommen, hatten sich aber der CDU-Fraktion nicht angeschlossen. (SZ/ce)

zur Startseite