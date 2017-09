Mit fast 25 Gramm Kautabak erwischt Die Polizei hat bei einem 17-jährigen Afghanen in Görlitz sogenanntes Kath entdeckt.

Symbolbild. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Kräfte der gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz in Görlitz haben am Dienstagabend einen 17-jährigen Afghanen mit 24,7 Gramm Kath angetroffen. Die Landes- und Bundespolizisten der Einsatzgruppe kontrollierten den Mann um etwa 20 Uhr im Stadtgebiet kontrolliert. Er war zu Fuß unterwegs und hatte in der Tasche das Kath dabei. „Hierbei handelt es sich um Kautabak, dem eine bestimmte Menge Cannabis beigemengt wurde“, teilt die Bundespolizei mit. Die Beamten zogen das Kath ein. Die Landespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (szo/tc)

