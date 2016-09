Mit familiärer Unterstützung auf der Zielgeraden Die WM-Serie der Triathleten endet mit einem Drama um Jonathan Brownlee. Auch die Bruderhilfe rettet nicht alles.

Sportliche Geschwisterliebe: Alistair Brownlee (l.) schleppt seinen Bruder Jonathan Richtung Ziel. © dpa

Alles läuft nach Plan und Jonathan Brownlee auf dem blauen Kunststoffbelag als Führender dem Zielband entgegen. Ein Sieg beim Saisonfinale im mexikanischen Cozumel, und der Brite hätte auch die WM-Serie der Triathleten gewonnen. Doch 400 Meter vor dem Ziel wird der Olympia-Zweite von Rio plötzlich langsamer, taumelt zu den Absperrgittern, greift nach einer Wasserflasche – ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für eine Trinkpause.

Sein hinter ihm laufender Bruder Alistair sieht das Dilemma, schnappt sich kurz entschlossen den Wankenden, schleppt ihn die letzten Meter bis zum Ziel und schubst ihn schließlich über die Linie. Jonathan wird Zweiter, Alistair Dritter, weil sich der Südafrikaner Henri Schoeman vorbeischleicht und damit ein Happy End der ungewöhnlichen Geschichte verhindert.

Jonathan Brownlee hätte das Rennen über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometer Laufen gewinnen müssen, um Mario Mola noch in der Gesamtwertung abfangen zu können. So reichte dem Spanier ein fünfter Platz zum WM-Triumph. „Ich hätte gerne auf eine andere Weise den Titel geholt. Unter normalen Umständen gewinnt Jonathan das Rennen“, erzählte der neue Weltmeister. „Aber so ist es manchmal, ich freue mich natürlich trotzdem sehr.“ Sein spanischer Verband legte jedoch Protest ein, damit Jonathan Brownlee wegen unerlaubter Hilfeannahme disqualifiziert würde. Die Kampfrichter lehnten das jedoch ab, demnach dürfen Triathleten Hilfe von anderen Sportlern annehmen.

„Mir ist so ein Zusammenbruch vor einigen Jahren in London auch einmal passiert“, sagte Alistair. „Eben war ich noch Zweiter, und plötzlich rief mir jemand zu, dass ich Zehnter bin – und ich wusste nicht, wieso. Ich hatte mir geschworen, dass ich jedem helfe, dem so etwas einmal passiert. Ganz egal, wer das ist“, meinte der ältere der Brownlee-Brothers und verpasste noch einen Seitenhieb ans Familienmitglied: „Ich wünschte, der Vollidiot hätte sich die Geschwindigkeit richtig eingeteilt und wäre Erster geworden. Er hätte die letzten zwei Kilometer joggen können und hätte gewonnen.“ Jonathan bedankte sich artig. „Deine Treue ist einfach unglaublich“, schrieb er.

Die Brownlee-Brüder konnten den verlorenen WM-Titel jedoch verschmerzen. Beide sind schon mehrmalige Weltmeister – und feierten erst vor wenigen Wochen ihren Doppeltriumph mit Gold (Alistair) und Silber (Jonathan) bei den Spielen in Rio. Vor vier Jahren in London hatten sie in gleicher Reihenfolge Gold und Bronze gewonnen. Sie zählen zudem zu den Großverdienern der Szene. (mit sid)

