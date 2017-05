Mit Falschgeld aufgeflogen Die Kopien waren so laienhaft gemacht, dass man sie bemerken musste.

Ein zunächst unbekannter Täter wollte am Sonnabend gegen 15.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt auf der Riesaer August-Bebel-Straße seinen Einkauf mit gefälschten Zehn-Euro-Scheinen zahlen. Da die qualitativ minderwertigen Kopien unter anderem auch noch alle die gleiche Seriennummer aufwiesen, bemerkte das Personal die Fälschung und hielt den 36-jährigen Deutschen bis zur Übergabe an die Polizei fest. Er ist bereits einschlägig polizeilich bekannt.

