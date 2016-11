Mit falscher Identität doppelt abkassiert Ein Asylbewerber betrügt und lässt auch noch einen Prozess platzen. Strafe folgt auf dem Fuß.

© picture alliance / dpa

Ein in Klingenberg gemeldeter Asylbewerber sollte sich am Montag am Amtsgericht Dippoldiswalde verantworten. Dem Tunesier wird mittelbare Falschbeurkundung vorgeworfen. Fälle wie diese werden sehr selten in Dippoldiswalde verhandelt. Dem 32-jährigen Asylbewerber wird vorgeworfen, in zwei Bundesländern zeitgleich Sozialleistungen beantragt und dabei eine falsche Identität angegeben zu haben. Nach seiner Einreise in die Bundesrepublik im November 2014 hatte der Mann zunächst einen Asylantrag in Sachsen gestellt und erhielt ab Juni 2015 auch Sozialleistungen. Im Juli darauf hatte der Tunesier allerdings auch in Berlin Zuwendungen in Höhe von monatlich 120 Euro beantragt. Laut Anklage habe der Mann dazu eine andere Identität benutzt als in Sachsen. Wie die SZ erfuhr, flog der Betrug auf, nachdem Fingerabdrücke von ihm abgeglichen wurden.

Seinen Prozess in Dippoldiswalde ließ der Beschuldigte indes am Montag platzen, er kam nicht. So kassierte er einen Strafbefehl – über 600 Euro (60 Tagessätze à zehn Euro). Der Tunesier kann nun gegen die Entscheidung Einspruch einlegen. (SZ/skl)

