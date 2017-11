Mit falschen Pässen zur Schwarzarbeit Die Bundespolizei in Ludwigsdorf hat einen Anstieg an Passfälschungen ebenso im Blick wie häufige Diebstähle an Bahnanlagen.

Symbolbild. © Danilo Dittrich

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf registrieren seit einiger Zeit eine erhebliche Zunahme von Fälschungen rumänischer Pässe und Ausweise. „Vor allem Moldauer und Ukrainer stellen sich dabei als Urkundenfälscher heraus“, berichtet Polizeisprecher Michael Engler. Hintergrund der Beschaffung von Dokumenten aus Staaten der EU sei die illegale Arbeitssuche. Zwar könnten auch Moldauer und Ukrainer visafrei in die EU einreisen, allerdings nur touristisch befristet. Auch ohne falsche Pässe gäbe es immer mehr unerlaubte Aufenthalte, um in der EU einer Schwarzarbeit nachzugehen. „Die Ludwigsdorfer Inspektion hat in den ersten drei Quartalen 869 solcher Fälle festgestellt. Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 681 unerlaubte Einreisen“, sagt Engler.

Insgesamt seien in diesem Jahr bis September 3776 Straftaten von den Ludwigsdorfer Beamten angezeigt worden, was einen ganz leichten Rückgang bedeutet. Schleusungen, überwiegend mit Lkw, blieben mit 35 gleich. Festgestellte Auto- und Kennzeichendiebstähle sanken gegenüber 2016 von 38 auf derzeit 23. Dabei versuchten zwölf Fahrer, sich einer Kontrolle zu entziehen. Einen Anstieg dagegen gab es bei Diebstählen von Bahngeländen. Die derzeit 48 Taten sind 14 mehr als im Vorjahr. „Diese Zahlen sind besonders auf den Neubau der Eisenbahnstrecke zwischen Horka und Zentendorf zurückzuführen“, erklärt der Polizeisprecher: „Dort werden immer häufiger Kabel und Schaltanlagen, ja sogar Edelstahl-Schrauben entwendet.“

Zurzeit bereiten sich die Ludwigsdorfer Beamten wieder auf verstärkte Kontrollen vor, mit denen die Einfuhr unerlaubter Silvesterknaller eingedämmt werden soll.

