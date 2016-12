Mit falschem Pass, Drogen und Böllern erwischt Die Bundespolizei ergreift nahe der Grenze mehrere Personen, gegen die nun wegen diverser Delikte ermittelt wird.

Die Bundespolizei hat mehrere Männer gestellt, die sich nun für diverse Vergehen verantworten müssen. Bei der Kontrolle eines tunesischen Staatsangehörigen auf der A 17 stellten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Montag einen gefälschten italienischen Ausweis fest. Der 38-Jährige wurde unter seinem richtigen Namen bereits wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Asylgesetz gesucht. Gegen den Mann wurde nun ein weiteres Verfahren wegen Verdacht der Urkundenfälschung, eingeleitet.

Tags darauf kontrollierten die Beamten am Bahnhof Pirna einen 18-Jährigen und einen 20-Jährigen am Bahnhof Altenberg. Bei der Kontrolle, der beiden Deutschen fanden die Beamten eine betäubungsmittelähnliche Substanz auf, bei der es sich vermutlich um Crystal handelte. Bei dem 18-Jährigen fanden die Beamten zudem ein Springmesser, weshalb er sich nicht nur wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss, sondern auch wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Am gleichen Tag stellten die Beamten der Bundespolizei insgesamt 400 Feuerwerkskörper und 24 Kugelbomben sicher. Bei den festgestellten Personen, welche im Bereich Altenberg und Schöna kontrolliert wurden, handelte es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 18 bis 23 Jahren. Alle fünf Personen müssen sich jetzt wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt vor dem Kauf von nicht zugelassener Pyrotechnik. Die Herkunft und Zusammensetzung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse ist in der Regel nicht klar, weshalb deren Verwendung mit extremen Risiken verbunden ist. Die Verwendung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse hat in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen geführt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber die Einfuhr und das Verbringen von nicht zugelassener Pyrotechnik nach Deutschland unter Strafe gestellt.

