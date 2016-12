Mit fairem Fußball auf die Insel Die Fairplay Soccer Tour kommt 2017 nach Döbeln. Für Vereine oder Schulen, die sich mit vielen Teams beteiligen, gibt’s eine zusätzliche Überraschung.

René Tretschok ist Vizepräsident der Deutschen Soccer-Liga und ehemaliger Champions-League-Sieger. privat © privat

Mini-Soccer-Turniere gab es in Döbeln schon öfter. 2017 kommt zum ersten Mal die Sparkassen Fairplay Soccer Tour in die Stadt. „Es ist eines der größten Jugendprojekte in Deutschland“, sagt Marcus Frey von der Deutschen Soccer Liga. Bei dem Fußballturnier steht das faire und respektvolle Miteinander im Vordergrund. Schüler des Lessing-Gymnasiums fungieren dabei als Fairplay-Botschafter. Sie unterstützen das Turnier, können aber auch selbst mitspielen. Alle Schüler spielen in einem Fußballverein und sind natürlich Fans verschiedener deutscher Mannschaften. Deshalb sagt der Deutsche Vizepräsident der deutschen Soccer Liga und ehemaliger Champions-League-Sieger René Tretschok: „Lebt den Traum Fußball.“ Gleichzeitig mahnt er, die Jungs sollen die Schule nicht vergessen. Er selbst habe im Alter von sieben Jahren mit dem Fußball spielen begonnen. Dabei sei stets seine Maxime gewesen: „Erst kommt die Familie, dann die Schule, dann der Fußball.“

In dem können sich Mannschaften mit drei bis vier Teilnehmern beim Fairplay Soccer Turnier messen. Dabei sei es egal, ob diejenigen bereits Fußballerfahrung haben oder sich in dem Sport einfach mal ausprobieren wollen, so Frey. Jungs sind bei dem Turnier ebenso gern gesehen wie Mädchen und deutsche Kinder und Jugendliche genauso willkommen wie ausländische. „Fairplay ist nicht nur ein Wort. Wir haben viele Teilnehmer mit Migrationshintergrund“, so Tretschok.

Die Gewinner des Döbelner Turniers fahren zum Sachsenfinale, das in Chemnitz oder Leipzig stattfindet. Wer dort auf dem Treppchen steht, hat es ins Bundesfinale nach Prora auf der Insel Rügen geschafft. Sollte das einem Döbelner Team gelingen, werde sich die Sparkasse an den Fahrtkosten beteiligen, verspricht deren Sprecherin Romy Vogel.

Ein besonderes Bonbon erwartet den Verein oder die Schule, die es schafft, mit mindestens 20 Teams zum Döbelner Turnier zu kommen. „Sie gewinnt ein Water-Soccer-Turnier“, kündigt Marcus Frey an. Das könnte später der Höhepunkt eines Schul-, Sport- oder Vereinsfestes werden.

Sparkassen Fairplay Soccer Tour 2017: 5. April, Stadtsporthalle Döbeln. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet unter www.soccer-Tour.de. Dort ist auch die Anmeldung möglich.

