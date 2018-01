Mit Fackeln zur Hochwaldbaude

Oybin. Der traditionelle Aufstieg zur Hochwaldbaude findet am kommenden Sonnabend, dem 27. Januar, statt. Um 18 Uhr treffen sich die Wanderer in Oybin- Hain an der Bushaltestelle, um den Aufstieg im romatisch flackenden Licht der Fackeln unter die Wanderschuhe zu nehmen. Darüber informieren die Organisatoren der Wanderung. Wenn die Teilnehmer den Steilanstieg geschafft haben, lockt schon das warme Licht aus den Baudenfenstern und bald werden die Reste der abgebrannten Fackeln in den Feuerkorb auf der Terrasse der Baude geworfen. Nach einem wärmenden Schluck und etwas Stärkung in der gemütlichen Hochwaldbaude beginnt dort ein Multimediavortrag „Spree – Elbe – Spree – Genußwandern zwischen Granit und Sandstein“ von und mit Günter Schäfer. Es folgt noch etwas Zeit zum Schwatzen und Klönen, bevor es an den Abstieg, eventuell sogar mit dem Schlitten geht. Zu dem romantisch – abenteuerlichen Event laden der Wirt der Hochwaldbaude und der Vortragende alle Interessierten herzlich ein. (SZ)

