Mit Experimenten gegen Vorurteile Vierzig deutsche und polnische Schüler haben sich in Weißwasser getroffen. Dabei ging es um mehr als bloßes Lernen.

Markus Güttler von der Station Junger Techniker in Weißwasser testet den Geschmackssinn der deutschen und polnischen Schüler – unter anderem mit einem Stück Zitrone.Foto: Joachim Rehle

Es ist ein regelrechtes Sprachenwirrwarr, das am gestrigen Mittwoch in der Station Junger Naturforscher und Techniker in Weißwasser herrscht. Denn beim Treffen von Schülern der Bruno-Bürgel-Oberschule Weißwasser mit Schülern der polnischen Partnerschule, dem Gymnasium Nr. 1 aus Bogatynia, vermischen sich Deutsch, Polnisch, Englisch sowie der eine oder andere Fetzen Russisch. Und damit ist das Hauptziel des Treffens schnell erreicht: Kommunikation und gegenseitiges Kennenlernen.

„Wir haben die Schüler in gemischte Gruppen eingeteilt und bewusst auf Sprachmittler verzichtet“, erklärt Simone Urbank, die an der Bruno-Bürgel-Oberschule für die deutsch-polnische Zusammenarbeit verantwortlich ist. So seien die Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren quasi dazu gezwungen, miteinander zu sprechen und zu arbeiten. In diesem Fall heißt das, auf dem sogenannten „Pfad der Sinne“ in der Station ihre Sinne zu testen. Das passiert, indem beispielsweise verschiedene Nahrungsmittel erschmeckt oder Untergründe wie Rinde, Stroh oder Folie durch das Darüberlaufen in Socken erfühlt werden müssen – beides natürlich mit verbundenen Augen. Hier ist auch die Kommunikation der Schüler untereinander gefragt. „Die Stationen werden auf Deutsch erklärt und wir übersetzen auf Englisch“, erzählt der Neuntklässler Eric Lorenz. Denn die polnischen Schüler erhalten an ihrer Schule zwar alle Deutsch-Unterricht, aber an manchen Stellen hapert es trotzdem am Verständnis. „Die Schüler finden einen Weg, sich zu verständigen“, sagt Simone Urbank. „Auf Englisch geht´s, aber auch mit Händen und Füßen“, erzählt die Zehntklässlerin Nadine Glaser.

Und um genau diese unkomplizierte Verständigung geht es bei der Zusammenarbeit der beiden Schulen, die es bereits seit zwölf Jahren gibt. Die Schüler sollen einander kennenlernen und Vorurteile abbauen, erklärt die Lehrerin. Denn die gebe es immer noch – und das auf beiden Seiten. Durch die Treffen würden die Schüler sehen, dass die Menschen in Deutschland anders sind als früher, sagt die polnische Lehrerin Edyta Gawronska. Die Vorurteile stammen meist von den Älteren, meint sie.

Die deutsch-polnische Zusammenarbeit soll diese Vorurteile aufbrechen. Und auch in die andere Richtung funktioniert das Kennenlernen. Es entstünden sogar regelrechte Freundschaften, sagt Simone Urbank. Die Schüler tauschen ihre Handy-nummern aus und bleiben außerdem über das Internet in Kontakt. Da mehrfach an den deutsch-polnischen Treffen teilgenommen werden kann, haben die Schüler auch die Möglichkeit, sich wiederzusehen. „Es sind ganz normale Jugendliche in unserem Alter mit den gleichen Interessen. Manche mögen wie ich Fußball, andere lieber Musik“, erzählt Eric Lorenz von seinen Erfahrungen. Denn der Neuntklässler hat bereits mehrfach an den Treffen teilgenommen.

Diese finden zumeist dreimal pro Jahr statt. Einmal treffe man sich jeweils in den beiden Schulen und dann gebe es immer noch einen gemeinsamen Ausflug, so Simone Urbank. Nachdem im vergangenen Jahr Berlin besucht worden ist, geht es nun im Dezember nach Breslau. An den Treffen nehmen immer je zwanzig Schüler aus Weißwasser und Bogatynia teil. Die Teilnahme ist freiwillig und das Interesse laut der beiden Lehrerinnen oft größer als die zur Verfügung stehenden Plätze.

In Weißwasser richtet sich das Angebot in erster Linie an Schüler der siebten bis neunten Klassen. Von polnischer Seite nehmen Jugendliche teil, die in der Schule auch Deutsch lernen. Der Deutsch-Unterricht sei dort Pflicht, sagt Simone Urbank. Es gebe aber auch noch spezielle Klassen mit zusätzlichen Stunden Deutsch- und Englischunterricht. An der Bruno-Bürgel-Oberschule wird Polnisch hingegen nicht unterrichtet.

